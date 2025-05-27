Tarihi sarayda yarı çıplak direk dansı yaptılar! Beş kadının görüntüleri ülkede infial yarattı!

Yunanistan’ın Korfu Adası’nda, tarihi St. Michael ve St. George Sarayı’nda direk dansı yapan kadınlar gündem oldu. Paylaşılan görüntülerde, kadınların sarayın kemerli bölümünde kurulu bir direkte dans ettiği görülüyor.

Kadınların, bir direk dansı okuluna bağlı olarak iki haftalık eğitim programı için Korfu’ya geldiği ve çekimin kişisel portföyleri için yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınan kadınlar, mahkemeye çıkarıldı.

6 AY HAPİS CEZASI

Beş kadından ikisi suçlu bulundu ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 3 yıl süreyle ertelendi. 200 Euro mahkeme masrafı ödemeye mahkûm edildi. Tutuklanan kadınların avukatı Gerasimos Grammenos “Alan halka açık, yasak tabelası yoktu” dedi.

Yunanistan Kültür Bakanlığı, Korfu Belediyesi ve Asya Sanatları Müzesi’nin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Korfu Kültürden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Vousolinos, herhangi bir izin alınmadığını söyledi. Görüntüler ise sosyal medyada tepki çekmeye devam ediyor.