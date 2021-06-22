Tarihin en acımasız ve eli kanlı kadınları! Dahomey’in Amazon kadınları ilginç yaşam şekilleriyle merak uyandırmaya devam ediyor

Dahomey’in Amazon kadınları en kanlı savaş alanlarında ülkelerini korumak için bugünkü Benin Cumhuriyeti’ndeki Dahomey Krallığı’nda seçkin bir savaş gücü olarak ortaya çıktılar. Son kalan üyesi 1979 yılında 100 yaşını geçmişken öldü. Nawi adındaki bu kadın Benin’in uzak bir kasabasında keşfedildi. Sizler için Dahomey Amazonları’nın hikayesini araştırdık.

19.yy’ın başlarında eski tip Hollanda tüfekleri ve palalarla silahlandırılmış olan Dahomey Amazonları, gittikçe daha çok militarist ve krallarına gözü kapalı bir sadakatle bağlı hale geldiler. Kızlar 8 yaşına dahi gelmeden orduya alınıyor ve ellerine silah veriliyordu. Kurdukları orduya ise “Kara Sparta” adı veriliyor. Bazıları gönüllü olarak orduya yazılırken, bazıları da eşlerini kontrol edemediklerini söyleyen kocalar tarafından orduya gönderiliyorlardı. Antremanları arasında dikenli akasya dallarıyla kaplı duvarların üzerinden atlamak vardı. 10 günlük keşifler yapmak için hiçbir erzakları olmadak yalnızca palalarıyla ormana giderlerdi. Zamanla savaş konusunda profesyonel hale geldiler. Kralları tarafından açıkça geri çekilmeleri emredilmediği müddetçe genellikle savaş alanında kalan son kişiler olurlardı. Dahomey kadınları ölümüne savaşırdı ve yenilgi hiçbir zaman bir seçenek değildi.

Dahomey’in Amazon kadınları askerlik yaparken evlenemiyor ve çocuk doğurmalarına izin verilmiyordu. Elit savaşçılar olarak yarı kutsal statülerine göre kralla evleniyorlardı.



