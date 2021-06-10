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Tarihin en büyük dolandırıcılığı! Sahte belgeyle Avrupa siyasetini doğrudan etkiledi

10.06.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pembe ve beyaz yalanlar çoğu zaman durumu kurtarmak için başvurulan ilk yöntemler olarak karşımıza çıkar. Masum olarak görülen yalanların rengi biraz daha farklılaştığında işler içinden çıkılmaz bir noktaya gelebilir. Sizleri tarihin en büyük yalanlarından biriyle tanıştıracağız.

Tarihin en büyük dolandırıcılığı! Sahte belgeyle Avrupa siyasetini doğrudan etkiledi

İnsan beyni şüphe ve endişe ortadan kalktığında kendisine söylenen çoğu şeye inanır. Hatta iyi oluşturulmuş yalan bir hikaye bile gerçekmiş gibi algılanabilir. Beyin analiz etme gücünden çok sezgisel yeteneklerini kullanıyor. İfade yeteneği güçlü bir kişi tarafından yalan söyleniyorsa anlatılanlara daha inandırıcı oluyor. İşte tarihin en büyük yalanlarından biri olarak görülen ve Avrupa siyasetini etkileyen olayda tam da böyle bir durumda ortaya çıktı.

Konstantin’in Bağışı, sahtekarlık hikayeleri dendiğinde akla gelen en meşhur olaylarından biridir. Orta Çağ’ın en büyük siyasi aldatmacası Konstantin’in Bağışı ismi verilen belgedir. Bu sahte belgede sözde Batı Roma’nın idaresinin papaya bırakıldığı ifade ediliyordu. İmparator Konstantin’in vasiyeti olarak sunulan bu belge, aslında 8. yüzyılda üretilmişti. Belge sahteydi ancak Avrupa siyaseti ve dinini önemli ölçüde etkilemişti. 15. Yüzyılda vasiyetin sahte olduğu kanıtlanıncaya kadar papalık makamı siyaseten çok güçlenmişti. O tarihten sonra belgenin sahte ya da gerçek olmasının papalık için pek bir önem kalmamıştı. Günümüzde bu belgenin Vatikan tarafından papalığın güçlendirilmesi amacıyla üretildiği düşünülüyor. Gerçekten de sahte belge, papalık kurumunu kökleştirmiş ve tüm Avrupa kıtasını etkisi altına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Vatikan
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