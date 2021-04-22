18. yüzyılda herkesi dize getiren ilk satranç makinesi! Yabancı kaynaklarda The Turk adıyla geçiyor

Mekanik Türk, 1769 yılında altı aylık süre içerisinde icat edilen dönemin en dahiyane aletlerinden biri olarak kabul edildi. Aletin çalışma prensiplerinde bir masa ve üzerinde insan modeliyle karşılıklı satranç oynamaya dayanıyordu. İmparatoriçe Maria Theresa için yapılan bu otomat, 120 cm uzunluğunda, 105 cm genişliğinde ve 60 cm yüksekliğindeydi. Bu otomatik makine Vinaya’da İmparatoriçe Maria Theresa'nın hizmetinde çalışan mekanikçi Wolfgang von Kempelen tarafından yapılmıştı.Akçaağaçtan ve üzerinde satranç tahtası çizilmiş tekerlekli bir kabinin önünde oturan bıyıklı, sarıklı ve pelerinli bir Türk figüründen oluşuyordu. Makinenin önünceki kapak açıldığında ise kaldıraç, makara ve mekanik sistemler görülüyordu. Kurularak çalışan makine, karşısındaki gönüllü satranç oynamaya başladığında gözleriyle önce masayı kontrol ediliyor ardın ise taşları hareket ettiriyordu. Pek çok rakibini yenmesiyle ün salan Mekanik Türk, yaptığı hamlenin bittiğini başını üç kez sallayarak gösteriyordu. Maç sonrasında kendisine yöneltilen soruları ise özel bir tepside bulunan harfleri birleştirerek yapıyordu.

Bu yenilmeniz makineyi izleyenler yıllar boyunca sırrını çözmek için uğraştı. Bu konuda oldukça ilginç teoriler üretildi hatta gazetelerde çalışma prensiplerine dair makaleler yazıldı. Kempelen öldükten sonra 1804’te otomat birkaç kez el değiştirdi. Son olarak ise Beethoven’ın yakın arkadaşı olan Johann Maelzel adındaki bir makine mühendisinin eline geçti. O bu makineyi Kempelen’in oğlundan satın almıştı. 1809 yılında Napoleon Bonapart’ı yenen Mekanik Türk, satranç zaferlerine Fransa ve İngiltere’de devam ederek iyice ünlendi. Artan borçları yüzün Maelzel Avrupa’yı terk ederek Amerika’ya yerleşti. Mekanik Türk’ün şöhreti böylece Amerika’ya kadar uzandı. Amerika serüveni sırasında Mekanik Türk Benjamin Franklin’i de yendi. Franklin kendi zamanında bu makinenin hileli olduğunu öne sürse de ispatlayamadı. ABD'de başarılı bir turne gerçekleştiren Maelzel, Mekanik Türk'ü Küba'ya götürmeye karar verdi. Küba'da, sekreteri ve sırdaşı satranç ustası William Schlumberger öldü. Güney Amerika'da iflas eden Maelzel ABD'ye dönüşte kabininde ölü olarak bulundu ve cesedi denize atıldı.