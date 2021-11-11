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Tarihin en gizemli cinayeti! Kızının hayaleti sayesinde kocasının katil olduğunu bulan annenin hikâyesi: Greenbrier Hayaleti

11.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Virginia’da yaşayan Elva Zone Heaster isimli kadın 1897 yılında hayatını kaybetti. Evinin merdivenden düştükten sonra ölen kadının hikâyesi tarihe Grenbrier Hayaleti olarak geçti. Çünkü Elva Zone Heaster’in annesi Mary Jane Heaster kızının ruhunun gerçek ölüm nedenini ortaya koyduğunu iddia etti.

Tarihin en gizemli cinayeti! Kızının hayaleti sayesinde kocasının katil olduğunu bulan annenin hikâyesi: Greenbrier Hayaleti

1896 yılının Ekim ayında Elva Zona, Erasmus Stribbling Trout Shue adlı bir demirciyle tanıştı ve kısa süre sonra onunla evlendi. Bu evliliğin üzerinden kısa bir süre sonra 23 Ocak 1897 yılında Zona evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni ilk olarak doğal olarak açıklandı. Hiçbir araştırma yapılmadan 24 Ocak 1897'de, şimdi Soule Şapeli Metodist Mezarlığı olarak bilinen yerel mezarlığa gömüldü. Ancak annesi Mary Jane Heaster kızının doğal yollarla öldüğüne inanmıyordu. Bir gece rüyasında kızının hayaletini gören anne, onu öldürenin kocası olduğunu ve sırf yemeği beğenmediği için bunu yaptığını söylemişti. Bunun üzerine anne Zona'nın hayaletini yatağının başında gördüğünü iddia etti. Mary Jane'in hikâyesine göre Zona, Erasmus'un onu öldürdüğünde ısrar etti.

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Hayalet tarafından kendisine anlatılan hikâyenin doğru olduğunu düşünen Mary Jane, yerel savcı John Alfred Preston'ı ziyaret etti ve kızının ölümünü yeniden araştırmak için ikna etmeyi başardı. Mary Jane, Elva’nın öldürüldüğünü kanıtlamak için John Preston adlı bir avukatın yardımına başvurdu.

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Zona'nın cesedi 22 Şubat 1897'de incelendi. Otopsi üç saat sürdü ve Zona'nın boynunun kırıldığı buldu. 9 Mart 1897'de yayınlanan rapora göre, boynunun kırıldığı ve nefes borusunun ezildiği keşfedildi. Boğazında boğulduğunu gösteren parmak izleri vardı. Boyun ve omur arasındaki bağlar yırtılmıştı. Raporun ardından ise Shue tutuklandı ve karısını öldürmekle suçlandı.

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