Tarihin en kanlı yamyamlık hikayesi! 37 kişinin ölümüne sebep olan: The Donner Parti

Marsilya’nın kuzeyinde Movlo Guery mağaralarında 120 bin yıl öncesine ait kalıntılarda insan etinin yenildiğine dair izlere rastlanmıştır. Bu bölgede son derece ilkel olmasına rağmen insan eti yemek için kullanılan aletler bulunmuştur. Bu olaydan yüzyıllar sonra 1846 tarihinde Amerika’da bir yamyamlık hikayesi yaşandı. Daha iyi yaşam koşulları için Independence, Missouri'den Kalifornia'ya doğru yola çıkan büyük bir konvoy kana bulanmış olarak bulundu.

At ve arabalardan oluşan bir konvoy 2000 millik zorlu dağ yollarını aşmak için yola çıktı. O dönemin en çetin koşullarına sahip olan Sierra dağlarına geldiklerinde 20 arabalık bir grup ana konvoydan ayrıldı ve daha kestirme bir yoldan Kaliforniya’ya varmak istedi. Yaklaşık 90 kişiden oluşan bu grup, Alder Lake denilen bir bölge sıkışıp kaldı. Kar ve tipi yüzünden ilerleyemedikleri için bulundukları yere kamp kurmaya karar verdiler. İlk insan ölümü 24. günün sonunda yaşandı. 2 yaşındaki bir bebek hem soğuktan hem de açlıktan öldü. İlk günlerde grubun başındaki kişilerin ve annesinin engellemesiyle bebeğin cesedine dokunulmaz. Ancak ilerleyen günlerde açlığın da bastırmasıyla bebeğin cesedini yerler. Başlarda sadece soğuktan ya da açlıktan ölenleri yemek üzere anlaşılsa da, direkt olarak yemek için 7 kişiyi öldürürler. Hastalık, soğuk ya da açlıktan kendi kendine ölenler de dahil gruptan toplamda 37 kişi yenilir.

Yaklaşık 6 ay boyunca dağlarda mahsur kalan ve daha sonrasında ‘Camp Of Death (Ölüm Kampı)’ adıyla anılan bu grup, 90 kişi yola çıkıp 53 kişi geri dönerler. Tarihe The Donner Parti olarak geçen bu konvoy, modern insanoğlunun 120.000 yıl önceki atalarından hiçbir farkı olmadığını çarpıcı bir şekilde ortaya koyar.



