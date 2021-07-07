Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tarihin en kanlı yamyamlık hikayesi! 37 kişinin ölümüne sebep olan: The Donner Parti

Tarihin en kanlı yamyamlık hikayesi! 37 kişinin ölümüne sebep olan: The Donner Parti

07.07.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan etinin yenilmesi dünyanın her yerinden yamyamlık olarak kabul edilirken cezai yaptırımları da oldukça yüksektir. Ancak tarih boyunca hem vahşi dürtüler hem de zorunluluktan yamyamlık yapmıştır. Sizlerle bugün 1846 yılında Amerika’da gerçekleşen bir yamyamlık olayını paylaşacağız.

Tarihin en kanlı yamyamlık hikayesi! 37 kişinin ölümüne sebep olan: The Donner Parti

Marsilya’nın kuzeyinde Movlo Guery mağaralarında 120 bin yıl öncesine ait kalıntılarda insan etinin yenildiğine dair izlere rastlanmıştır. Bu bölgede son derece ilkel olmasına rağmen insan eti yemek için kullanılan aletler bulunmuştur. Bu olaydan yüzyıllar sonra 1846 tarihinde Amerika’da bir yamyamlık hikayesi yaşandı. Daha iyi yaşam koşulları için Independence, Missouri'den Kalifornia'ya doğru yola çıkan büyük bir konvoy kana bulanmış olarak bulundu.

At ve arabalardan oluşan bir konvoy 2000 millik zorlu dağ yollarını aşmak için yola çıktı. O dönemin en çetin koşullarına sahip olan Sierra dağlarına geldiklerinde 20 arabalık bir grup ana konvoydan ayrıldı ve daha kestirme bir yoldan Kaliforniya’ya varmak istedi. Yaklaşık 90 kişiden oluşan bu grup, Alder Lake denilen bir bölge sıkışıp kaldı. Kar ve tipi yüzünden ilerleyemedikleri için bulundukları yere kamp kurmaya karar verdiler. İlk insan ölümü 24. günün sonunda yaşandı. 2 yaşındaki bir bebek hem soğuktan hem de açlıktan öldü. İlk günlerde grubun başındaki kişilerin ve annesinin engellemesiyle bebeğin cesedine dokunulmaz. Ancak ilerleyen günlerde açlığın da bastırmasıyla bebeğin cesedini yerler. Başlarda sadece soğuktan ya da açlıktan ölenleri yemek üzere anlaşılsa da, direkt olarak yemek için 7 kişiyi öldürürler. Hastalık, soğuk ya da açlıktan kendi kendine ölenler de dahil gruptan toplamda 37 kişi yenilir.

Yaklaşık 6 ay boyunca dağlarda mahsur kalan ve daha sonrasında ‘Camp Of Death (Ölüm Kampı)’ adıyla anılan bu grup, 90 kişi yola çıkıp 53 kişi geri dönerler. Tarihe The Donner Parti olarak geçen bu konvoy, modern insanoğlunun 120.000 yıl önceki atalarından hiçbir farkı olmadığını çarpıcı bir şekilde ortaya koyar.

Öldürdüğü kurbanını önce yiyen sonrasında bu olayı yazdığı kitabında anlatan bir katil: Issei SagawaÖldürdüğü kurbanını önce yiyen sonrasında bu olayı yazdığı kitabında anlatan bir katil: Issei Sagawa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih boyunca afrodizyak olarak kullanılan garip yöntemler! İspanyol sineğinden solucan püresine...Tarih boyunca afrodizyak olarak kullanılan garip yöntemler! İspanyol sineğinden solucan püresine...
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Kimse inanmamıştı! Bozkırın ortasında yeşil vahaKimse inanmamıştı! Bozkırın ortasında yeşil vaha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Ağzından tek kelime çıkmadan fenomen oldu

Ağzından tek kelime çıkmadan fenomen oldu

İş seyahatlerinden sıkılınca şaşırtıcı bir çözüm ürettiler

İş seyahatlerinden sıkılınca şaşırtıcı bir çözüm ürettiler

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Dayanamadı dövmesiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Dayanamadı dövmesiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.