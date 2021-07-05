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Öldürdüğü kurbanını önce yiyen sonrasında bu olayı yazdığı kitabında anlatan bir katil: Issei Sagawa

05.07.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatı boyunca kendisini çirkin olarak gören Issei Sagawa, akıl almaz bir yöntemle güzelleşmeye çalıştı. Sagawa, genç bir kadını öldürerek onun etlerini yedi ve kadına tecavüz ederek güzelliğini elde etmek istedi. Sizler için dünyanın en cani isimlerinden biri olan Sagawa’nın hikayesini araştırdık.

Öldürdüğü kurbanını önce yiyen sonrasında bu olayı yazdığı kitabında anlatan bir katil: Issei Sagawa

Sagawa, 26 Nisan 1949 yılında Japonya’da Kobe’nin Hyogo eyaletinde zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Prematüre olarak doğdu ve çevresindekilerin söylediğine göre babasının avuç içine sığacak kadar küçüktü. Doğar doğmaz ince bağırsak hastalığına yakalandı. Uzun süren bir tedavi sürecinin ardından iyileşti. İlkokul yıllarında ilk kez yamyamlık dürtüsünü hissetti. Birinci sınıfta bir erkeğin kalçasını gördükten sonra onu yemek istediğini anladı. Ancak üniversite dönemine kadar böyle bir eylemde bulunmadı.

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Issei Sagawa, 1981 yılında üniversite okumak için Japonya’dan Paris’e taşındı. Öğrencilik zamanında tanıştığı Hartevelt isimli Hollandalı bir kadından kendisine dil öğrenmesi konusunda yardımcı olmasını istedi. İkili ilk başlarda arkadaş oldular ve zaman geçirmeye başladılar. Ancak Sagawa’nın Hartevelt’e duygusal anlamda bir şeyler hissetmeye başlaması işleri değiştirdi.

Evine gelen Hartevelt’e ondan hoşlandığını ve beraber olmak istediğini söyleyen Sagawa, reddedilmesi üzerine yıllardır bastırdığı yamyamlık dürtüsü devreye girdi. Hartevelt’i önce ensesinden vurdu. Sonrasında ise burnundan başlayarak vücudunun bir kısmını yedi. Çürümeye başlayan kısımlarını iki valize doldurarak Boulogne ormanına bıraktı.

Yakalandıktan sonra 3 psikiyatri uzmanı tarafından “tedavi edilemez antropofaji” tanısı üzerine Paul Guiraud Hastanesi’nde kaldı. Daha sonra Tokyo’daki Matsuzawa Hastanesi’ne nakledilen Sagawa, cezai ehliyete sahip olduğu gerekçesiyle 1986′da serbest bırakıldı. 1987′de Renee Hartevelt’i nasıl öldürdüğü ve yediğini anlatan “In The fog” adlı bir kitap çıkartı. “Shisenjiyou No Aria” adlı erotik bir filmde oynadı. Aynı zamanda Rolling Stones’un “Too Much Blood” şarkısı Sagawa’nın öyküsünü anlatıyor. Sagawa’nın hayatı “The Cannibal That Walked Free” belgeselinde işlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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