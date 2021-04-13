Tarihin en kurnaz insanı! Almanya’ya heykelini diktiren dahi bir dolandırıcı: Yüzbaşı Köpenick

Yüzbaşı Köpenick, 1849 yılında Doğu Prusya’da doğdu. Gerçek adı Friedrich Wilhelm Voigt olarak kayıtlara geçti. Friedrich Wilhelm Voigt aslında babası gibi iyi bir ayakkabı ustasıdır. Ancak çocukluktan itibaren dolandırıcılık hikayeleri ilgisini çekmiştir. Suça meyilli olduğu için bir mahkemenin kasasını soymaya çalışırken yakalanmıştır. Suçunu itiraf eden Voight 15 yıl hapis yatmıştır.
Hapisten çıktıktan sonra iyi bir ayakkabı ustası olduğu için kendi mesleğine geri dönmüştür. Ancak kabarık sicili ve işlediği suçlardan dolayı bir türlü oturma izni alamaz. Berlin’de bir süre kaçak olarak yaşamaya çalışan Voigt, eski eşyalar satan bir dükkandan yüzbaşı üniforması satın alır. Takvimler 16 Ekim 1996 tarihini gösterdiğinde bu üniforma ile sokağa çıkar. Friedrich Wilhelm Voigt Berlin’de nöbet değiştirmekte olan bir asker taburunu yanına çağırır ve onlara peşinden gelmelerini emreder. Verilen emire itaat etmeleri gerektiğini düşünen askerler Friedrich’in peşinden bir tramvaya binip Köpenick’e gelirler. Sahte yüzbaşı Voigt, askerlerle belediye sarayına doğru yola koyulur ve orayı işgal eder. Kapılara nöbetçi asker yerleştiren Voigt belediye çalışanlarına kimsenin odasından çıkmamasını söyler.
Kendisini Köpenick’in yüzbaşı olarak tanıtan Voigt, belediye başkanına onu tutukladığını söyleyerek vezneden belediyenin tüm parasını alır. Postaneden belediye hesabındaki paralar bir torbaya doldurulup Köpenick Yüzbaşısı sanılan Voigt’e getirilir. Emrindeki askerlere bir süre daha orada kalmalarını ve güvenliği sağlamalarını emreder. Voigt ise esas duruştaki askerlerin arasından yavaşça geçerek istasyonun yolunu tutar.
Gerçek anlaşılır ve Voigt olaydan 10 gün sonra cezaevinden bir arkadaşının ihbarıyla yakalanarak 4 yıl hapse çarptırılır. Olay dönemin imparatoru II. Wilhelm tarafından çok komik bulunduğu için Voigt affedilir. Bu olayla tüm ülkede bilinir hale gelen Voigt affedildikten sonra bu öyküyü tiyatrolara senaryo olarak pazarlar. Bu sayede fazlaca para kazanan Voigt Almanya’da ilk otomobil sahibi olanlardan biri olur.
II. Wilhelm tarafından tüm belediye çalışanlarına ders olması açısından belediyenin tam önüne heykeli diktirilir. İmparator, onlara “Tüm belediye çalışanları her gün bu üçkağıtçıyı selamlayıp gireceksiniz.” der. Voigt için işler sonradan yolunda gitmez. 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla Voigt para kazanamaz olur ve 1922 yılında fakirlik içinde Lüksemburg’ta ölür.
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