Tarihin en kurnaz insanı! Almanya’ya heykelini diktiren dahi bir dolandırıcı: Yüzbaşı Köpenick

Yüzbaşı Köpenick, 1849 yılında Doğu Prusya’da doğdu. Gerçek adı Friedrich Wilhelm Voigt olarak kayıtlara geçti. Friedrich Wilhelm Voigt aslında babası gibi iyi bir ayakkabı ustasıdır. Ancak çocukluktan itibaren dolandırıcılık hikayeleri ilgisini çekmiştir. Suça meyilli olduğu için bir mahkemenin kasasını soymaya çalışırken yakalanmıştır. Suçunu itiraf eden Voight 15 yıl hapis yatmıştır.

Hapisten çıktıktan sonra iyi bir ayakkabı ustası olduğu için kendi mesleğine geri dönmüştür. Ancak kabarık sicili ve işlediği suçlardan dolayı bir türlü oturma izni alamaz. Berlin’de bir süre kaçak olarak yaşamaya çalışan Voigt, eski eşyalar satan bir dükkandan yüzbaşı üniforması satın alır. Takvimler 16 Ekim 1996 tarihini gösterdiğinde bu üniforma ile sokağa çıkar. Friedrich Wilhelm Voigt Berlin’de nöbet değiştirmekte olan bir asker taburunu yanına çağırır ve onlara peşinden gelmelerini emreder. Verilen emire itaat etmeleri gerektiğini düşünen askerler Friedrich’in peşinden bir tramvaya binip Köpenick’e gelirler. Sahte yüzbaşı Voigt, askerlerle belediye sarayına doğru yola koyulur ve orayı işgal eder. Kapılara nöbetçi asker yerleştiren Voigt belediye çalışanlarına kimsenin odasından çıkmamasını söyler.