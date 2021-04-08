Londra’da heykeli dikilen ilk Müslüman: Casus Prenses Noor Inayat Khan

Noor Inayat Khan 1914’te Moskova’da dünyaya geldi. Kendisi Hint kökenli soylu bir aileye mensuptu. Prenses diye adledilmesi de bu yüzden oldu. Babası Hazrat Inayat Khan, Evrensel Sufizm’in kurucusu ve Sufizm’in Batı’da yayılmasını sağlayan ilk ruhani liderdi. Annesi Pirani Ameena Begum, 18. yüzyıl Mysore Krallığı’nın başı Tipu Sultan’ın akrabasıydı. ‘Liberte’ Türkçe olarak özgürlük kelimesini son nefesine kadar dilinden düşürmeyen Khan’ın yaşam hikayesi yüreğinize dokunacak.

Hazrat Inayat Khan ve Pirani Ameena Begum çiftinin dört çocuğunun en büyüğüydü. Moskova’da doğdu ancak ailesi kısa bir süre sonra Paris’e gçö edince orada yaşamaya başladı. Paris’teki güzel yaşamı Nazilerin işgaline kadar devam etti. Noor Inayat Khan, Sorbonne’da çocuk psikolojisi ve Paris Konservatuarı’nda müzik eğitimi aldı. Ardından çocuk dergileri, Fransız radyosunda şiir okuma ve çocuk öyküleri yazma çalışmaları oldu.

Fransa, Alman orduları tarafından işgal edilince bu kez İngiltere’ye taşındılar. Khan babasının ona kattığı dini, hoşgörüyü ve ideallerine yaşamı boyunca bağlı kalmayı tercih etti. Bu doğrultuda en büyük düşmanı faşizm ve onun yarattıklarıydı. Faşizm’e karşı durabilmek adına somut adımlar atmak istedi. İngiltere’nin Nazilerle olan mücadelesine destek olmayı düşündüğünden 1940’da Women’s Auxiliary Air Force’a (Kadınlar Yedek Hava Kuvvetleri) başvurdu. Bu kurumda en düşük rütbeli hava personeli ve telsiz operatörlüğü eğitimi aldı. 1941’de ise bombardıman eğitim okuluna transfer edilince terfi etmek için başvurdu ve yardımcı subaylığa kadar yükseldi. Bu terfiyle yetinmedi ve 1944 yılında ajanlık eğitimi aldı. Fransızca bildiğinden ve yeteneklerinden ötürü “Medeleine” kod adıyla Almanlara sızma görevi verildi.