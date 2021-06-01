Tarihin en uzun sakallı adamı olarak biliniyordu! Ölüm nedeni ise tarihe damga vurdu

Avusturyalı Hans Steininger, 1.4 metrelik sakalı ile yaşadığı dönemde inanılmaz büyük bir üne sahipti. O yıllarda bilinen en uzun sakallı adam olarak tarihe geçmişti. Sakalının boyu 1.4 metre olan bu adam, 1567'de yaşadığı kasabada çıkan büyük bir yangında sakallarının alev almasıyla birlikte ölüme kucak açtı.

Kasabada çıkan alevlerden kaçmak isterken Steininger, ölümle burun buruna geldi. Kaçarken yanlışlıkla sakalına takılıp düştü ve boynunu kırdı. Yardımın gecikmesi nedeniyle ise yanarak öldü.



