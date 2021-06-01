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Tarihin en uzun sakallı adamı olarak biliniyordu! Ölüm nedeni ise tarihe damga vurdu

Seray Üstün Seray Üstün
01.06.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih sahnesi pek çok ölüm şekline ve nedenine şahitlik etti. Ölümün nerede, nasıl ve ne şekilde insanların karşısına çıkacağı bilinmiyor. Hayat dinamikleri içerisinde insanoğlu genellikle ölümlü olduğunu unutarak yaşamayı sürdürür. Avusturyalı Hans Steininger, yaşadığı dönemde inanılmaz derecede uzun sakallarıyla sürekli olarak dikkat çekiyordu. Ölüm nedeni ise sakalı oldu ve uzun bir süre boyunca konuşuldu.

Tarihin en uzun sakallı adamı olarak biliniyordu! Ölüm nedeni ise tarihe damga vurdu

Avusturyalı Hans Steininger, 1.4 metrelik sakalı ile yaşadığı dönemde inanılmaz büyük bir üne sahipti. O yıllarda bilinen en uzun sakallı adam olarak tarihe geçmişti. Sakalının boyu 1.4 metre olan bu adam, 1567'de yaşadığı kasabada çıkan büyük bir yangında sakallarının alev almasıyla birlikte ölüme kucak açtı.

Kasabada çıkan alevlerden kaçmak isterken Steininger, ölümle burun buruna geldi. Kaçarken yanlışlıkla sakalına takılıp düştü ve boynunu kırdı. Yardımın gecikmesi nedeniyle ise yanarak öldü.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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