Tarihin 'İlk tuvaleti' keşfedildi! 3 bin yıllık bölgede, 'dünyanın ilk apartmanı' bulunuyor

Afyonkarahisar’daki Frig Vadisi, bu kez sıra dışı bir detayla dikkat çekti. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip vadide, tarihin ilk apartmanlarından biri olarak kabul edilen kayaya oyma 3 katlı yapının içinde yer alan alaturka tuvalet, 'tarihin ilk tuvaletlerinden biri' olarak gösterildi.

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi'nde tarihin ilk apartmanlarından birisi olan kayaya oyularak yapılan 3 katlı yapı içerisinde yer alan alaturka tuvalet tarihin ilk tuvaletlerinden birisi olarak gösteriliyor.

TARİHİN İLK APARTMANI OLARAK BİLİNİYORDU

Her mevsim ilgi odağı olmaya devam eden Frig Vadisi'nde yer alan eserler bir birinden ilginç özellikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Vadinin Ayazini kısmında kalan bölgede yer alan ve tarihin ilk apartmanı olarak bilinen yapının 3.'ncü katındaki tuvalet ise görenleri adeta hayrete düşürüyor.

‘TARİHİN İLK ALATURKA TUVALETİ'

Yapının içerisinde oyma şeklinde alaturka olarak yapılan tuvalet Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından asılan bilgilendirme levhasında ‘tarihin ilk alaturka tuvaleti' olarak nitelendiriliyor.

"6 MEDENİYET YAŞAMIŞ"

İlginç eserle ilgili konuşan Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, vadiye ve eseri görmeye gelenlerin tuvalet ile ilgili kendilerine sürekli sorular sorduklarını kaydederek, "O konuda bize çok sorular geliyor. Öğrendiğimize göre 6 medeniyet yaşamış. Romalılar, Bizanslar ve Hititler gibi. Dünyanın ilk tuvaleti olarak adlandırılan yer apartmanın 3.'ncü katında. Gerçekten bakıldığı zaman tuvaleti hatırlatıyor" dedi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

