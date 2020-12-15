Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 15 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 15 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 15 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 15 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar... DOĞUM GÜNLERİ 37 - Neron, Roma imparatoru (ö. 68),

130 - Lucius Verus, Roma imparatoru (ö. 169),

1832 - Alexandre Gustave Eiffel, Fransız inşaat mühendisi ve mimar (Eiffel Kulesi'nin yaratıcısı) (ö. 1923),

1852 - Henri Becquerel, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1908),

1859 - Ludwik Lejzer Zamenhof, Polonyalı göz doktoru, filolog ve dünyada en çok kullanılan yapay dil olan Esperanto'nun yaratıcısı (ö. 1917),

1861 - Pehr Evind Svinhufvud, Finlandiya Devlet Başkanı (ö. 1944),

1882 - Fernando Tambroni, İtalyan politikacı ve İtalya başbakanı (ö. 1963),

1907 - Oscar Niemeyer, Brezilyalı mimar (ö. 2012),

1909 - Settar Behlulzade, Azeri ressam (ö. 1974),

1913 - Roger Gaudry, Kanadalı bilim adamı (ö. 2001),

1916 - Maurice Wilkins, Yeni Zelandalı fizikçi ve moleküler biyolog (DNA'nın yapısını bulan bilim adamlarından ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi) (ö. 2004),

1920 - Ahmet Tarık Tekçe, Türk sinema oyuncusu (ö. 1964),

1924 - Ruhi Sarıalp, Türk atlet ve 1948 Yaz Olimpiyatları'nda üç adım atlama dalında bronz madalya sahibi (ö. 2001),

1934 - Abdullahi Yusuf Ahmed, Somalili politikacı ve 6. Devlet Başkanı (ö. 2012),

1942 - Uğur Kıvılcım, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2018),

1949 - Don Johnson, Amerikalı aktör, yönetmen ve müzisyen,

1971 - Necati Şaşmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusu (Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu),

1976 - Tuğba Altıntop, Türk model, oyuncu ve şarkıcı,

1977 - Mehmet Aurelio, Brezilya asıllı Türk futbolcu,

1979 - Adam Brody, Amerikalı oyuncu,

1980 - Alexandra Stevenson, Amerikalı tenisçi,

1982 - Matias Emilio Delgado, Arjantinli futbolcu,

1984 - Lukáš Bajer, Çek futbolcu,

1984 - Véronique Mang, Fransız atlet,

1985 - Aynur Aydın, Türk şarkıcı,

1985 - Emre Kaya, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci,

1996 - Oleksandr Zinchenko, Ukraynalı futbolcu.

VEFAT EDENLER 1574 - II. Selim, Osmanlı'nın 11. padişahı (d. 1524),

1675 - Johannes Vermeer (ya da Jan Vermeer), Hollandalı ressam (d. 1632),

1890 - Oturan Boğa (Yerli dilinde: Tatanka Iyotake), ABD ordularına karşı savaşan son Yerli kabile şefi (d. 1831),

1909 - Francisco Tarréga, İspanyol gitarist ve besteci (d. 1852),

1925 - Süleyman Sırrı Aral, Türk siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk iki ve 4. Hükümetlerinde Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) (d. 1874),

1944 - Glenn Miller, Amerikalı caz müzisyeni (d. 1904),

1947 - Arthur Machen, Galli yazar (d. 1863),

1958 - Wolfgang Pauli, Avusturyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1900),

1962 - Charles Laughton, İngiliz oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1899),

1965 - Sinan Tekelioğlu, Türk asker ve Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından (d. 1889),

1966 - Walt Disney, Amerikalı çizgi film animatörü ve film yapımcısı (d. 1901),

1974 - Anatole Litvak, Yahudi asıllı Ukraynalı film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1902),

1989 - Ali Şen, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1918),

1991 - Vasili Zaytsev, Sovyet keskin nişancı (d. 1915),

1992 - Adnan Öztrak, Türk bürokrat (TRT'nin kurucularından ve ilk Genel Müdürü (d. 1915),

2004 - Şükran Kurdakul, Türk şair ve yazar (d. 1927),

2007 - Feridun Akozan, Türk mimar, akademisyen ve yazar (d. 1914),

2010 - Blake Edwards, Amerikalı yönetmen (d. 1922),

2010 - Nijat Özön, Türk dil bilimci, sinema tarihçisi ve çevirmen (d. 1927),

2011 - Sönmez Atasoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1944),

2013 - Joan Fontaine, İngiliz sinema oyuncusu (d. 1917),

2016 - Beki İkela Erikli, Yahudi asıllı Türk yazar ve biyo enerji uzmanı (d. 1968),

2017 - Ali Tekintüre, Türk müzisyen, söz yazarı ve şair (d. 1953).