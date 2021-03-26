Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 26 Mart tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 26 Mart tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 26 Mart Çaylak Fırtınası olarak kutlanıyor. Peki 26 Mart’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 26 Mart doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1516 - Conrad Gesner, İsviçreli doğa bilimci (ö. 1565)

1849 - Armand Peugeot, Fransız sanayici (ö. 1915)

1868 - I. Fuad (Ahmed Fuad Paşa), Mısır kralı (ö 1936)

1871 - Rauf Yekta, Türk müzisyen, müzikolog ve besteci (ö. 1935)

1874 - Robert Frost, Amerikalı şair (ö. 1963)

1875 - Aleksey Uhtomskiy, Rus devrimci ve Sosyalist Devrimci Parti önderlerinden (ö. 1905)

1875 - Syngman Rhee, Güney Kore'nin ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1965)

1876 - Kate Richards O'Hare Cunningham, Amerikalı sosyalist (ö. 1948)

1892 - Filippo Del Giudice, İtalyan film yapımcısı (ö. 1963)

1893 - Palmiro Togliatti, İtalyan politikacı (ö. 1964)

1904 - Joseph Campbell, Amerikalı yazar ve mitoloji uzmanı (ö. 1987)

1911 - Tennessee Williams, Amerikalı oyun yazarı (ö. 1983)

1913 - Paul Erdös, Macar matematikçi (ö. 1996)

1913 - Zehra Bilir, Türk türkücü (ö. 2007)

1924 - Bülent Oran, Türk sinema oyuncusu ve senarist (ö. 2004)

1931 - Leonard Nimoy, Amerikalı oyuncu, yönetmen, müzisyen ve fotoğrafçı (ö. 2015)

1932 - Stefan Wigger, Alman oyuncu (ö. 2013)

1933 - Tinto Brass, İtalyan yönetmen

1934 - Alan Arkin, Amerikalı aktör, yönetmen ve müzisyen

1935 - Erdal Öz, Türk yazar (ö. 2006)

1935 - Mahmud Abbas, Filistinli politikacı

1939 - Etienne Draber, Fransız oyuncu (ö. 2021)

1940 - James Caan, Amerikalı oyuncu

1940 - Nancy Pelosi, Amerikalı politikacı

1941 - Richard Dawkins, İngiliz biyolog

1942 - Ayşegül Devrim, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2009)

1943 - Mustafa Kalemli, Türk politikacı

1944 - Diana Ross, Amerikalı şarkıcı, müzik yapımcısı ve oyuncu

1949 - Barbel Dieckmann, Alman politikacı

1949 - Patrick Süskind, Alman yazar

1954 - Savaş Ay, Türk gazeteci ve muhabir (ö. 2013)

1962 - Falko Götz, Alman futbol adamı

1963 - Serpil Gümülcineli Öztürk, Türk ressam

1969 - Mahsun Kırmızıgül, Türk şarkıcı

1969 - Murat Garipağaoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1973 - Larry Page, Amerikalı iş adamı

1976 - Nurgül Yeşilçay, Türk sinema oyuncusu

1978 - Sandra Romain, Rumen porno yıldızı

1982 - Andreas Hinkel, Alman futbolcu

1982 - Jay Sean, İngiliz müzisyen

1985 - Keira Knightley, İngiliz sinema oyuncusu

1986 - Rüzgar Erkoçlar, Türk oyuncu

1988 - Barış Hersek, Türk basketbolcu

1990 - Ahzee, Amerikalı müzisyen

1990 - Xiumin, Güney Koreli şarkıcı

1994 - Ali Osman Antepli, Türk futbolcu