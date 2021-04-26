Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 26 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 26 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü, Dünya Pilotlar Günü, Fırtına : Sitte-i Sevr'in Bitişi, Dünya Kıskançlık Günü ve Dünya Sekreterler Günü (2017) olarak kutlanıyor. Peki 26 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 26 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

ÖNEMLİ OLAYLAR

1865 - ABD Başkanı Abraham Lincoln'ü bir suikastla öldüren John Wilkes Booth, Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri askerleri tarafından on iki günlük bir insan avının sonunda, kuzey Virginia'nın kırsal kesiminde yakalandı ve öldürüldü.

1870 - Osmanlı Devleti’nde, Dârülmuallimât (Kız Öğretmen Okulu) açıldı. Sınavla 32 kız öğrenci alındı.

1903 - Ünlü İspanyol takımı Atlético Madrid kuruldu.

1912 - İlk defa, bir Osmanlı pilotu olan Fesa Bey (Evrensev), Osmanlı tayyaresi ile Türk toprakları üzerinde uçtu.

1930 - İstanbul, Mecidiyeköy'deki likör fabrikası açıldı.

1937 - Guernica Bombardımanı: General Franco'ya yardım amacıyla Hitler'in talebiyle bazı gönüllü havacıların İspanya'nın Bask bölgesindeki Guernica kentini bombalaması.

1954 - Burdur Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.

1954 - Kore ve Hindiçin ile ilgili Cenevre Konferansı toplandı.

1961 - Yüksek Seçim Kurulu oluşturuldu.

1964 - Tanganika Cumhuriyeti, Zanzibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesiyle Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti kuruldu. Julius Nyerere Cumhurbaşkanı oldu.

1966 - Özbekistan'a bağlı Taşkent'te meydana gelen 7,5 Richter ölçeğindeki deprem, neredeyse kentin tamamını yerle bir etti.

1967 - Pablo Picasso'nun bir tablosu, yaşayan bir sanatçı için o güne kadarki en yüksek fiyat olan 532.000 dolara satıldı.

1971 - 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi. Adalet Bakanı İsmail Arar, gazetecilerin "Bir isyan mı var?" sorusunu cevapsız bıraktı. Bir ay süreyle sıkıyönetim ilan edilen iller şunlar: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Siirt, Zonguldak.

1971 - Sıkıyönetim, Devrimci Doğu Kültür Ocakları ve Dev-Genç'i kapattı.

1972 - Yazar Sevgi Soysal, bir yıl hapse mahkûm oldu.

1977 - Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit'in seçim otobüsü, Niksar'da kurşunlandı. Saldırıda 10 kişi yaralandı.

1978 - Dr. Cengiz Taşer, TRT Genel Müdürü olarak atandı.

1979 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarını yasakladığını bildirdi.

1986 - Çernobil faciası: Ukrayna'nın (SSCB) Çernobil kentinde meydana gelen ve yaklaşık 7 milyon kişinin zarar gördüğü patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan, Türkiye de etkilendi.

1988 - Tıp Etik Kurulu, Dr. Ziya Özel'in kanserli hastaların tedavisinde kullandığı zakkum ekstresinin ilaç olmadığına karar verdi.

1991 - İstanbul Çavuşoğlu Lisesi, Dünya Liselerarası Basketbol Şampiyonu oldu.

1991 - Karabağ bölgesinde, 4 Azeri güvenlik görevlisi öldürüldü. Olayı “Karabağ Savaşçıları” adlı örgüt üstlendi.

1994 - Bir Çin uçağı, Japonya'da düştü ve 264 kişi öldü.

1994 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk çok ırklı seçimler yapıldı. Oyların yüzde 62'sini alan Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi, seçimlerin galibi oldu.

1995 - 31 Mart'ta PKK militanları tarafından kaçırılan Reuters muhabiri Fatih Sarıbaş ile Agence France-Presse (Fransız Basın Ajansı) muhabiri Kadri Gürsel serbest bırakıldı.

1995 - Türkiye'nin ilk kadın kaymakamları Elif Arslan ile Özlem Bozkurt görevlerine başladılar.

1996 - Türkiye'nin ilk üst geçit lokantası TEM otoyolu üzerinde McDonald's tarafından Sapanca'da açıldı.

1997 - Sanayi Bakanı Yalım Erez ile Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, Refahyol Hükümetinin Cumhuriyet'in temel niteliklerini tahrip ettiğini, Türkiye için fayda değil, zarar getirdiğini açıklayarak istifa ettiler.

1999 - Çernobil Faciası'nın yıl dönümünde sanal korsanlar bilgisayarları kilitledi. Çernobil virüsü'nden 300 bin PC etkilendi. Binlerce şirkette büyük panik yaşandı. Faturası 100 milyon dolar.

2000 - Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman, Cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki gösterildiği gerekçesiyle DSP'den istifa etti.

2001 - Liberal Demokrat Parti'den Junichirō Koizumi, ilk Japon Başbakanı oldu.

2004 - Karadenizliler, Çernobil faciasından tam 18 yıl sonra dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ahmed Yüksel Özemre hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe; Karadeniz'de kanser vakalarının artması.

2005 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği 10 bin polis kadrosu açılmasına ve ilahiyat mezunlarının da polis olabilmesine olanak sağlayan yasa, TBMM'de aynen kabul edildi.

2005 - Birleşmiş Milletler, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı'na seçildiğini resmen açıkladı.

2006 - TTNET Anonim Şirketi kuruldu.

2007 - Pekin'de Olimpiyat Oyunları ateşi yakıldı.

2010 - Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyünde, 7'si çocuk 44 kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 8 kişiden, 6'sına kırk dörder kez müebbet hapis verildi. Bilge Köyü Katliamı olarak tarihe geçen olayda; yaşı küçük olan bir sanığa 44 kez 15 yıl, evinde silah bulunduran sanığa ise 15 yıl hapis cezası verildi.

DOĞUM GÜNLERİ

121 - Marcus Aurelius, Roma İmparatoru (ö. 180)

1564 - William Shakespeare, İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu (ö. 1616)

1711 - David Hume, İskoç filozof ve tarihçi (ö. 1776)

1725 - Pasquale Paoli, İtalyalı devlet adamı ve yurtsever (ö. 1807)

1785 - John James Audubon, Amerikalı ressam (ö. 1851)

1798 - Eugène Delacroix, Fransız ressam (ö. 1863)

1822 - Frederick Law Olmsted, Amerikalı mimar (ö. 1903)

1856 - Henry Morgenthau, Amerikalı siyasetçi (ö. 1946)

1886 - Abdullah Tukay (Ğabdulla Tuqay), Tatar şair (ö. 1913)

1889 - Ludwig Wittgenstein, Avusturya kökenli İngiliz filozof (ö. 1951)

1894 - Rudolf Hess, Alman siyasetçi ve NSDAP Milletvekili (ö. 1987)

1897 - Douglas Sirk, Alman asıllı Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1987)

1898 - Vicente Aleixandre, İspanyol yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1984)

1900 - Charles Francis Richter, Amerikalı yer bilimci ve mucit (ö. 1985)

1905 - Jean Vigo, Fransız yönetmen (ö. 1934)

1912 - Alfred Elton van Vogt, Amerikalı bilimkurgu yazarı (ö. 2000)

1914 - Bernard Malamud, Amerikalı romancı ve kısa öykü yazarı (ö. 1986)

1932 - Michael Smith, İngiliz asıllı Kanadalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2000)

1933 - Arno Allan Penzias, Alman asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1933 - Filiberto Ojeda Rios, Porto Rikolu müzisyen ve Porto Riko adasının bağımsızlığı için savaşan Boricua Halk Ordusu'nun lideri (ö. 2005)

1942 - Manfred Korfmann, Alman arkeolog (ö. 2005)

1946 - Robert Anker, Hollandalı yazar (ö. 2017

1951 - Nuri Alço, Türk sinema oyuncusu

1954 - Akrep Nalan, Türk pop müzik şarkıcısı

1956 - Emrehan Halıcı, Türk siyasetçi

1961 - Joan Chen, Çin Halk Cumhuriyeti asıllı Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmeni

1963 - Jet Li, Çinli dövüş sanatları oyuncusu ve aktör

1965 - Kevin James, Amerikalı aktör ve komedyen

1967 - Kane, İspanyol asıllı Amerikalı güreşçi ve aktör

1970 - Melania Trump, Sloven asıllı Amerikalı model ve Donald Trump'ın eşi

1970 - Ümit Sayın, Türk şarkıcı

1975 - Joey Jordison, Amerikalı müzisyen ve Slipknot bateristi

1976 - Nefise Karatay, Türk oyuncu, manken ve sunucu

1977 - Jason Earles, Amerikalı oyuncu

1977 - Tom Welling, Amerikalı oyuncu

1980 - Channing Tatum, Amerikalı aktör ve film yapımcısı

1987 - Jessica Lee Rose, Amerikalı oyuncu

1993 - Gizem Örge, Türk voleybolcu

1994 - Daniil Kvyat, Rus Formula 1 pilotu

1995 - Tilbe Şenyürek, Türk basketbolcu

2001 - Ekrem Sancaklı, Türk basketbolcu

VEFAT EDENLER

757 - Papa II. Stephanus, 26 Mart 752 - 26 Nisan 757 arasında papa ve Papalık Devletlerinin ilk hükümdarı (d. ??)

1192 - İmparator Go-Shirakawa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 77. imparatorudur (d. 1127)

1392 - Jeong Mong-ju, Goryeo Hanedanı döneminde yaşamış bir Koreli düşünür ve devlet adamı (d. 1338)

1444 - Robert Campin, Flaman ressam (d. 1378)

1478 - Giuliano de' Medici, Piero de' Medici ve Lucrezia Tornabuoni'nin ikinci çocuğudur (d. 1453)

1478 - Jacopo de' Pazzi. 1464 yılında Pazzi Ailesi'nin başı (d. 1423)

1489 - Ashikaga Yoshihisa, Ashikaga şogunluğunun dokuzuncu şogunudur (d. 1465)

1815 - Carsten Niebuhr, Alman matematikçi, haritacı ve kaşif (d. 1733)

1865 - John Wilkes Booth, Amerikalı tiyatro oyuncusu (ABD Başkanı Abraham Lincoln'e suikast düzenleyen) (d. 1838)

1910 - Bjørnstjerne Bjørnson, Norveçli yazar, şair, politikacı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1832)

1920 - Srinivasa Aiyangar Ramanujan, Hint matematikçi (d. 1887)

1936 - Samipaşazade Sezai, Türk öykücü ve romancı (d. 1859)

1940 - Carl Bosch, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1874)

1943 - Naşit Özcan, Türk tiyatrocu ve tulûat ustası (d. 1886)

1951 - Arnold Sommerfeld, Alman fizikçi (d. 1868)

1956 - Edward Arnold, Amerikalı aktör (d. 1890)

1956 - Gustav Oelsner, Alman mimar ve şehir planlamacı (d. 1879)

1960 - Wander Johannes de Haas, Hollandalı fizikçi ve matematikçi (d. 1878)

1966 - Tom Florie, Amerikalı futbolcu (d. 1897)

1969 - Morihei Ueshiba, Japon dövüş sanatı üstadı ve Aikidonun kurucusu (d. 1883)

1970 - Gypsy Rose Lee, Amerikalı striptiz sanatçısı (d. 1911)

1971 - Celal Sururi, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1903)

1979 - Julia Bell, İngiliz insan genetiği araştırmacısı (d. 1879)

1980 - Cicely Courtneidge, İngiliz oyuncu (d. 1893)

1981 - Jim Davis, Amerikalı aktör (d. 1909)

1984 - Count Basie, Amerikalı caz piyanisti ve orkestra şefi (d. 1904)

1984 - Helge Løvland, Norveçli dekatloncu (d. 1890)

1985 - Aylin Urgal, Türk pop müzik sanatçısı (d. 1951)

1986 - Broderick Crawford, Amerikalı aktör (d. 1911)

1989 - Lucille Ball, Amerikalı aktris ve komedyen (d. 1911)

1991 - Carmine Coppola, Amerikalı besteci, müzik yapımcısı, söz yazarı (d. 1910)

1994 - Masutatsu Oyama, Kyokushin-kai karatesinin kurucusu (d. 1923)

2002 - Orhan Elmas, Türk oyuncu ve yönetmen (d. 1927)

2003 - Yun Hyon-seok, Güney Kore Gey şair ve yazar (d. 1984)

2004 - Hubert Selby Jr., Amerikalı yazar (d. 1928)

2005 - Augusto Roa Bastos, Paraguaylı yazar (d. 1917)

2005 - Elisabeth Domitien, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ilk ve tek kadın başbakanı (d. 1925)

2005 - Maria Schell, Avusturyalı aktris (d. 1926)

2006 - Ali Ekber Çiçek, Türk Halk Müziği sanatçısı (d. 1935)

2009 - Macha Béranger, doğum adı : Michèle Riond), Fransız radyo sunucusu ve oyuncu (d. 1941)

2012 - Şahap Kocatopçu, Türk siyasetçi (d. 1916)

2014 - Gerald Guralnik, Amerikalı, Brown Üniversitesi öğretim üyesi fizikçi (d. 1936)

2014 - Rashad Harden, Amerikalı hip hop müzisyeni ve DJ (d. 1979)

2015 - Jayne Meadows (doğum adıyla: Jane Cotter), Amerikalı oyuncudur (d. 1919)

2016 - Vincent Darius, Granadalı din adamı (d. 1955)

2016 - Arne Elsholtz, Alman oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır (d. 1944)

2017 - Moïse Brou, Fildişi Sahili doğumlu Gabonlu millî futbolcudur (d. 1982)

2017 - Jonathan Demme, Amerikalı yönetmen (d. 1944)

2018 - Jean Duprat, Fransız siyasetçidir (d. 1936)

2018 - Yoshinobu Ishii, Japon eski millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1939)

2018 - Gianfranco Parolini, İtalyan sinema yönetmeni, senarist ve aktör (d. 1925)

2019 - James Banks, Amerikalı futbolcudur (d. 1964)

2019 - Elina Bistritskaya, Sovyet-Rus oyuncu (d. 1928)

2019 - Nasır Farbod, İranlı siyasetçi ve üst düzey rütbeli askerdir (d. 1922)

2019 - Jessie Lawrence Ferguson, siyahi Amerikalı oyuncudur (d. 1942)

2019 - Mae Schmidle, Amerikalı siyasetçi (d. 1926)

2019 - Ellen Schwiers, Alman oyuncu (d. 1930)

2020 - Emilio S Allué, Katolik İspanyol piskopos (d. 1935)

2020 - Laura Bernal, Arjantinli kadın diplomat (d. 1956)

2020 - Giulietto Chiesa, Avrupa Parlamentosu milletvekilidir (d. 1940)

2020 - Miquéias Fernandes, Brezilyalı politikacı ve avukat (d. 1950)

2020 - Aarón Hernán, Meksikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1930)

2020 - Claudio Risi, İtalyan film yönetmeni (d. 1948)

2020 - Badruddin Shaikh, Hint politikacı ve Hindistan Ulusal Kongresi üyesi (d. 1952)

2020 - Henri Weber, Fransız siyasetçi (d. 1944)



