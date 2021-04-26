Savaş meydanındaki başarısızlıklarıyla nam salan dünyanın en kötü 10 komutanı

Savaşlar beraberinde birçok acı ve katliamı getirdi. Her savaşın bir kazanan bir de kaybeden tarafı olması çok normaldir. Ancak tarihsel süreç içerisinde kazanan tarafla daha büyük yer kapladı ve adından sıklıkla söz ettirdi. Kaybeden taraf ise tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Sizler için tarihin savaş meydanlarındaki başarısızlıklarıyla ünlenen komutanlarını araştırdık. GIDEON PILLOW Gideon Pillow, Amerikan İç Savaşı'nda yer alan bir komutandı. Konfederasyon ordusunda yer alan Pillow, siyasi tanıdıkları ve ilişkileri nedeniyle bu göreve atanmıştı. Askerlerine gitmeleri gereken yolun tam tersini işaret ederek tarihi bir hataya imza attı. Bunun yanında Meksika’dan bir top çalması onun mahkemede yargılanmasına neden oldu. Tüm bunlara rağmen Pillow, ismini kirletmemek için suçu başkalarının üzerine atmayı başardı. DOUGLAS HAIG I.Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık'ı temsil eden bir komutan olan Douglas Haig, önce makineli tüfekleri savaş alanından uzaklaştırdı. Ardından ise tüm askerlerine saldırmalarını emretti. Bu emir ilk dakikadan en az 20.000 askerin ölümüne neden oldu. Gün sonunda ise 60.000 asker hayata gözlerine yumdu. Bütün kayıplarına rağmen stratejisinden vazgeçmedi. Toplamda 420.000 askerin ölümüne neden oldu ve savaşı kaybettirdi.

PIERRE BAPTISTE Napolyon’un en az cesarete sahip amiriydi. Nil Muharebesinden gözünü kırpmadan kaçtı. Bunun yanı sıra Fransız filosunun yıkımı esnasında gemisini derhal hatta çekti. Tüm bunların yanı sıra pek çok kez emre itaatsizlik etti. Fransız filosundan sorumlu olmasına rağmen İngilizlerin denizde egemen olmasını sağladı. Napolyon tarafından cezalandırılacağını anlayınca intihar etti. WILLIAM HULL William Hull, oldukça çekingen ve korkak bir karaktere sahipti. Devrim Savaşı esnasında iyi bir görev yapmasına rağmen daha sonrasında vali olması onu daha sakin bir yaşama yöneltti. 1812 yılında savaş başlayınca kendini tugay komutanlığı görevinde buldu. Bu konumdayken 60 yaşında olan Hull, görevinden kaçma istiyordu. Üstelik rakipleri son derece zeki ve başarılı komutanlardı. Kısa süre sonra Amerika'da İngilizler tarafından esir alındı ve suçlu bulundu. Yine de Amerikan başkanı onu idamdan kurtardı. HASAN TAHSİN PAŞA Bir Arnavut olan Hasan Tahsin Paşa, bir Yunan Lisesi’nde okudu. 1870 yılında Katrin'de jandarma olan Hasan Tahsin, daha sonra Osmanlı ordusuna katıldı ve burada astsubay oldu. Bir süre sonra Yemen Valisi olan Hasan Tahsin Paşa, I. Balkan Savaşı esnasında 8. geçici kolordu komutanlığı görevindeydi. Cephesini korumak yerine Yunan komutanlarıyla şehrin teslimi konusunda görüşme yaptı ve hem Selanik'i hem de 26.000 Osmanlı askerini Yunan ordusuna verdi. Vatan haini ilan edilen Hasan Tahsin Paşa'nın idamına karar verilse de Yunanlar tarafından serbest bırakıldı.