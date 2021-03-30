Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 30 Mart tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 30 Mart tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 30 Mart’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 30 Mart doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

ÖNEMLİ OLAYLAR

1814 - Napolyon Savaşları: Koalisyon güçleri Paris'e girdi.

1842 - İlk kez bir ameliyatta anestezi uygulandı.

1856 - Kırım Savaşı; Rus İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık ve Fransa arasında Paris Antlaşması'nin imzalanmasıyla sona erdi.

1858 - Hymen Lipman, silgili kurşun kalemin patentini aldı.

1863 - Türkiye'de eğitim alanında açılan ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka kuruldu.

1863 - Danimarka Prensi Wilhelm Georg, Yunanistan Kralı oldu.

1867 - Alaska, ABD Dışişleri Bakanı William H. Seward tarafından, Rus İmparatorluğu'ndan 7.2 milyon dolara satın alındı. Kilometrekaresi 4.19 dolara gelen bu alışveriş üzerine medya bu olayı Seward'ın aptallığı olarak nitelendirdi.

1918 - Bakü ve civarında Bakü Sovyeti ve Ermeni Devrimci Federasyonu kuvvetlerinin Müsavat Partisi ve Kafkas Süvari Tümeni arasında meydana gelen çatışmalar başladı. Mart Olayları ismi verilen çatışmalar 3 Nisan 1918 tarihine kadar devam etti.

1945 - II. Dünya Savaşı: SSCB kuvvetleri, Avusturya'nın Viyana şehrine girdi.

1951 - ABD'de Ethel ve Julius Rosenberg çifti, Sovyetler Birliği hesabına çalıştıkları ve ABD'nin nükleer sırlarını bu ülkeye sattıkları iddiasıyla idama mahkum edildi. İdamlar, 1953 Haziran'ında infaz edildi.

1951 - "Remington Rand" şirketi, ilk ticari bilgisayar olan UNIVAC I'i, ABD Nüfus Sayım Dairesi'ne teslim etti. UNIVAC I'i, ENIAC'ı tasarlayan mühendisler geliştirmişti.

1971 - Ezanın yeniden Türkçe okunması için Senato'ya yasa önerisi verildi, teklif kabul edilmedi.

1972 - Kızıldere Olayı: Mahir Çayan ile dokuz arkadaşı, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde saklandıkları evde öldürüldü. Üç İngiliz de aynı evde ölü bulundu. Olaydan sadece Ertuğrul Kürkçü sağ olarak kurtuldu.

1981 - ABD Başkanı Ronald Reagan, Washington, DC'de bir suikast girişimi sonucu vurularak yaralandı.

1998 - AB, Kıbrıs ile üyelik görüşmelerine başladı.

2005 - Kabahatler Yasa Tasarısı, TBMM'de kabul edildi.

2006 - Marcos Pontes, uzaya çıkan ilk Brezilyalı astronot oldu.

2014 - Yerel seçimler yapıldı. AK Parti yüzde 42,87 oy oranıyla birinci parti oldu. CHP yüzde 26,34, MHP ise yüzde 17,87 oranında oy aldı.

DOĞUM GÜNLERİ

1432 - Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı (ö. 1481)

1674 - Jethro Tull, İngiliz tarımcı (ö. 1741)

1746 - Francisco Goya, İspanyol ressam (ö. 1828)

1844 - Paul Verlaine, Fransız şair (ö. 1896)

1853 - Vincent van Gogh, Hollandalı ressam (ö. 1890)

1864 - Franz Oppenheimer, Alman sosyolog ve politik ekonomist (ö. 1943)

1880 - Sean O'Casey, İrlandalı yazar (ö. 1964)

1882 - Melanie Klein, Britanyalı psikalanist (ö. 1960)

1894 - Sergey Vladimiroviç İlyuşin, Rus uçak tasarımcısı (ö. 1977)

1910 - Jozef Marcinkiewicz, Polonyalı matematikçi (ö. 1940)

1910 - Ziya Osman Saba, Türk şair ve yazar (ö. 1957)

1911 - Ekrem Akurgal, Türk arkeolog (ö. 2002)

1926 - Ingvar Kamprad, İsveçli iş adamı ve IKEA'nın kurucusu (ö. 2018)

1928 - Tom Sharpe, İngiliz yazar (ö. 2013)

1930 - Anna-Lisa, Amerikalı oyuncu (ö. 2018)

1934 - Hans Hollein, Avusturyalı mimar ve tasarımcı (ö. 2014)

1934 - Mahmut Atalay, Türk Millî güreşçi, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu (ö. 2004)

1937 - Warren Beatty, Amerikalı aktör

1942 - Mehmet Ulusoy, Türk tiyatro yönetmeni (ö. 2005)

1945 - Eric Clapton, İngiliz müzisyen

1950 - Robbie Coltrane, İskoç oyuncu

1962 - MC Hammer, Amerikalı şarkıcı

1964 - Ebu Enes el-Libi, Libyalı el-Kaide'nin üst düzey sorumlusu (ö. 2015)

1964 - Tracy Chapman, Amerikalı şarkıcı

1968 - Celine Dion, Kanadalı şarkıcı

1979 - Norah Jones, Amerikalı piyanist ve şarkıcı

1979 - Simon Webbe, İngiliz şarkıcı

1980 - Yalın, Türk şarkıcı

1982 - Philippe Mexes, Fransız futbolcu

1983 - Jeremie Aliadière, Fransız futbolcu

1986 - Ryan Donk, Hollandalı futbolcu

1986 - Sergio Ramos, İspanyol futbolcu

1988 - Alessandro Felipe Oltramari, Brezilyalı futbolcu

1991 - NF, Amerikalı rapçi

2000 - İbrahim Ahmed Acar, Türk eskrimci

VEFAT EDENLER

1486 - Thomas Bourchier, Canterbury Başpiskoposu (d. 1404)

1526 - Konrad Mutian, Alman humanist (d. 1470)

1540 - Matthaus Lang von Wellenburg, Alman politikacı ve Salzburg Başpiskoposu (d. 1469)

1559 - Adam Ries, Alman matematikçi (d. 1492)

1587 - Ralph Sadler, İngiliz politikacı (d. 1507)

1662 - François le Metel de Boisrobert, Fransız şair (d. 1592)

1689 - Kazimierz Lyszczynski, Leh asilzade, filozof ve asker (d. 1634)

1707 - Sebastien Le Prestre de Vauban, Fransız mimar (d. 1633)

1764 - Pietro Locatelli, İtalyan besteci (d. 1695)

1896 - Harilaos Trikupis, Yunanistan'ın yedi defa Başbakanı (d. 1832)

1925 - Rudolf Steiner, Avusturyalı filozof, eğitimci, bilim adamı, sanatçı, yazar ve antropozofitin kurucusu (d. 1861)

1940 - Walter Miller, Amerikalı sessiz film oyuncusu (d. 1892)

1941 - Vasil Kutinçev, Bulgar asker (d. 1859)

1949 - Friedrich Bergius, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1884)

1956 - Mithat Cemal Kuntay, Türk yazar (d. 1885)

1956 - Duff Pattullo, Britanya Kolumbiyası'nın 22. Başbakanı (d. 1873)

1965 - Philip Showalter Hench, Amerikalı hekim (d. 1896)

1968 - Bobby Driscoll, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1937)

1972 - Ahmet Atasoy, Marksist-Leninist devrimci önder ve THKP-C militanı (d. 1946)

1972 - Cihan Alptekin, Türk devrimci ve THKO kurucularından (d. 1947)

1972 - Ertan Saruhan, Türk öğretmen ve THKP-C'li eylemci (d. 1942)

1972 - Mahir Çayan, Türk devrimci ve THKP-C önderlerinden (d. 1946)

1977 - Abdel Halim Hafez, Mısırlı şarkıcı ve aktör (d. 1929)

1978 - Memduh Tağmaç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 14. Genelkurmay Başkanı (d. 1904)

1986 - James Cagney, Amerikalı aktör (d. 1899)

2004 - Timi Yuro, Amerikalı şarkıcı (d. 1940)

2005 - Mitch Hedberg, Amerikalı komedyen (d. 1968)

2013 - Phil Ramone, Amerikalı, 14 Grammy ödüllü aranjör ve yapımcı (d. 1934)

2016 - Anne Aasheim, Norveçli yazar (d. 1962)

2020 - Ted Monette, Amerikan ordusu albayı (d. 1945)



