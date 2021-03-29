Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 29 Mart tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 29 Mart tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 29 Mart’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 29 Mart doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1561 - Santorio Santorio, İtalyan hekim (ö. 1636)

1790 - John Tyler, Amerikalı politikacı (ö. 1862)

1824 - Ludwig Büchner, Alman filozof ve fizikçi (ö. 1899)

1826 - Wilhelm Liebknecht, Alman gazeteci ve politikacı (ö. 1900)

1869 - Kalust Sarkis Gülbenkyan, Ermeni iş adamı (ö. 1955)

1873 - Tullio Levi-Civita, İtalyan matematikçi (ö. 1941)

1883 - Memduh Şevket Esendal, Türk yazar (ö. 1952)

1899 - Lavrenti Beriya, Sovyet politikacı ve Sovyet Gizli Polis Şefi (ö. 1953)

1902 - Marcel Ayme, Fransız yazar (ö. 1967)

1916 - Eugene McCarthy, Amerikalı politikacı (ö. 2005)

1918 - Sam Walton, Amerikalı iş adamı (ö. 1992)

1927 - John Robert Vane, İngiliz farmakolog (ö. 2004)

1929 - Lennart Meri, Estonyalı yazar, film yönetmeni ve Estonya'nın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 2006)

1937 - Gordon Milne, İngiliz futbol adamı

1939 - Terence Hill, İtalyan aktör

1940 - Astrud Gilberto, Brezilyalı şarkıcı

1943 - John Major, İngiliz devlet adamı ve Büyük Britanya Başbakanı

1943 - Vangelis, Yunan besteci

1945 - Walt Frazier, Amerikalı basketbolcu

1949 - Kayahan, Türk besteci ve şarkıcı (ö. 2015)

1950 - Mory Kante, Malili müzisyen

1952 - Teofilo Stevenson, Kübalı amatör boksör (ö. 2012)

1953 - Güher Pekinel, Türk piyanist

1953 - Süher Pekinel, Türk piyanist

1954 - Ahmed Doğan, Türk asıllı Bulgar siyasetçi

1955 - Mehmet Gül, Türk hukukçu, siyasetçi ve iş adamı (ö. 2008)

1957 - Christopher Lambert, Fransız aktör

1963 - Elle Macpherson, Avustralyalı model, oyuncu, yardımsever ve iş kadını

1967 - Michel Hazanavicius, Fransız yönetmen, yapımcı ve senaris

1968 - Lucy Lawless, Yeni Zelandalı aktris ve şarkıcı

1972 - Rui Costa, Portekizli futbolcu

1973 - Brandi Love, Amerikalı porno yıldızı

1973 - Marc Overmars, Hollandalı futbolcu

1976 - Jennifer Capriati, Amerikalı tenisçi

1980 - Mert Turak, Türk oyuncu

1981 - Nihal Yalçın, Türk oyuncu

1983 - Ezgi Mola, Türk oyuncu

1988 - Lacey Pauletta, Bonaireli futbolcu

VEFAT EDENLER

1772 - Emanuel Swedenborg, İsveçli bilim adamı (d. 1688)

1792 - III. Gustav, İsveç kralı (d. 1746)

1891 - Georges Seurat, Fransız ressam (d. 1859)

1912 - Robert Falcon Scott, İngiliz kâşif (d. 1868)

1939 - Hafız İbrahim Demiralay, Türk politikacı ve din adamı (d. 1883)

1956 - Fuat Uzkınay, Türk yönetmen, yapımcı ve ilk Türk sinemacılardan (d. 1888)

1965 - Wilhelm Worringer, Alman sanat tarihçisi (d. 1881)

1966 - Abdullah Ziya Kozanoğlu, Türk mimar, müteahhit, romancı, çizgi-roman yazarı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 11. Başkanı (d. 1906)

1970 - Ayşe Şekibe İnsel, Türk politikacı (d. 1886)

1970 - Lev Kuleşov, Sovyet sinema teorisyeni ve yönetmeni (d. 1899)

1972 - Joseph Arthur Rank, İngiliz sanayici ve film yapımcısı (d. 1888)

1980 - Mantovani, İtalyan asıllı besteci (d. 1905)

1982 - Carl Orff, Alman besteci (Carmina Burana'nın yaratıcısı) (d. 1895)

1984 - İlhami Bekir Tez, Türk şair

1984 - Ömer Sami Coşar, Türk gazeteci ve yazar

1987 - Akaki Şanidze, Gürcü dilbilimci ve filolog (d. 1887)

1992 - Paul Henreid, Avusturyalı aktör (d. 1908)

1993 - Alfred Preis, Avusturyalı mimar (d. 1911)

1995 - Jimmy McShane, Kuzey İrlandalı şarkıcı (d. 1957)

1999 - Gyula Zsengellér, Macar futbolcu (d. 1915)

1999 - Joe Williams, Amerikalı şarkıcı (d. 1918)

2000 - Mustafa Eremektar, Türk karikatür sanatçısı (d. 1930)

2002 - Erman Şener, Türk sinema eleştirmeni, gazeteci, senaryo ve kitap yazarı (d. 1942)

2009 - Maurice Jarre, Fransız besteci (d. 1924)

2012 - Hurşit Kemal Cantürk, Türk siyasetçi (d. 1926)

2015 - Ayla Arslancan, Türk sinema oyuncusu (d. 1936)

ÖNEMLİ OLAYLAR

1430 - Osmanlı Orduları, Selanik ve İyonya'yı fethetti.

1461 - İngiltere tahtı için yapılan Güller Savaşı'ında, York Hanedanı'ından IV. Edward, Lancaster ailesinden VI. Henry'yi Towton savaşında yendi.

1903 - Marconi'nin telsiz sistemi aracılığıyla, Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı.

1938 - Harp Okulu Mahkemesi, Nâzım Hikmet'i 28 yıl hapse mahkum etti.

1950 - Nazım Hikmet, Bursa Cezaevinde açlık grevine başladı.

1957 - Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine, Ada'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1966 - Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliği'ne getirildi. Brejnev, ABD'nin Vietnam politikasını kınadı.

1968 - Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

1973 - Vietnam Savaşı: ABD'nin son birlikleri de Güney Vietnam'dan ayrıldı.

1979 - Uganda'da İdi Amin rejimi askeri darbeyle devrildi. İdi Amin kaçtı.

1982 - Kanada Yasası ile Kanada bağımsızlığını aldı.

1989 - Londra'da dünyanın ilk tüp beşizleri doğdu.

1989 - DYP Siirt Milletvekili Abdülrezzak Ceylan, TBMM'de bir tartışma sırasında vurularak öldürüldü. ANAP Siirt Milletvekili İdris Arıkan, olayın zanlısı olarak tutuklandı.

2004 - Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, NATO'ya kabul edildiler.

2005 - Isparta'nın Sütçüler Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ın, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Orhan Pamuk'un kitaplarının kütüphane ve kitaplıklardan ayıklanarak imha edilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Isparta Valiliği talimatı iptal etti.

2006 - Dünya'nın büyük bir bölümünde gözlemlenen tam güneş tutulması gerçekleşti.

2009 - Türkiye'de yerel seçimler gerçekleşti. AK Parti yüzde 38,39 oy oranıyla birinci parti oldu. CHP yüzde 23,08, MHP ise yüzde 15,97 oranında oy aldı.

2010 - Moskova metrosunda gerçekleştirilen intihar saldırılarında, 40 kişi öldü.



