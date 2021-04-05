Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 5 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 5 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. 1-7 Nisan tarihleri ‘Kanserle Savaş Haftası’ olarak kabul ediliyor. Peki 5 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 5 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

ÖNEMLİ OLAYLAR

1453 - Fatih Sultan Mehmet'in donanması, İstanbul sularına geldi.

1614 - Pocahontas ile John Rolfe evlendi. Powhatan adlı Kızılderili kabilesinin reisinin kızı, İngilizlere esir düşünce, tütün yetiştiricisi Rolfe ile tanışmıştı.

1804 - Kayıtlara geçen ilk meteor, İskoçya'ya düştü.

1909- Osmanlı İmparatorluğu'nda İttihad-ı Muhammedi Fırkası kuruldu.

1925 - Kahramanmaraş, İstiklal Madalyası aldı.

1930- Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.

1936 - Mississippi'de meydana gelen bir kasırgada 233 kişi öldü.

1941- Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın teklif ettikleri proje seçildi.

1944- II. Dünya Savaşı: Yunanistan'ın bir kasabasında 270 kişi, Naziler tarafından öldürüldü.

1945- II. Dünya Savaşı: Tito, Sovyetler Birliği ile dostluk anlaşması imzaladı.

1946- Missouri Zırhlısı, ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını İstanbul'a getirdi.

1949 - Illinois'de bir hastanede çıkan yangında 77 kişi öldü.

1951- Ethel ve Julius Rosenberg, Sovyetler Birliği için casusluk yapma suçundan idama mahkum edildiler.

1973 - Pierre Messmer, Fransa Başbakanı oldu.

1983 - CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, yurt dışına çıkış izni verildi. Ecevit, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz'e gitti.

1984 - Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.

1992 - Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti.

1994 - Kurt Cobain'in öldüğü gün olarak belirlendi. 8 Nisan'da cesedi Seattle'daki evinin garajında bulundu.

1994 - 5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi uygulamaya konuldu.

1996 - Agos, İstanbul'da yayın hayatına başladı.

1998 - Japonya'daki Şikoku ve Honşu adalarını birbirine bağlayan, dünyanın en uzun asma köprüsü Akaşi Kaikyo Köprüsü hizmete açıldı.

2002 - Alice in Chains grubunun solisti Layne Staley aşırı doz 2 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 gün sonra evinde bulunduğunda, cesedi tanınmaz haldeydi. Yapılan otopsiyle, cesedi ve ölüm sebebi tanımlanabildi. Ölümü, Kurt Cobain ile aynı güne denk düşmektedir.

2009- Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, 40 işçinin silikozis hastalığından ölmesinin ardından, kot taşlama için kullanılan insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasakladı.

DOĞUM GÜNLERİ

1588 - Thomas Hobbes, İngiliz felsefeci (ö. 1679)

1622 - Vincenzo Viviani, İtalyan matematikçi ve bilim adamı (ö. 1703)

1784 - Ludwig Spohr, Alman besteci, keman virtüözü ve orkestra şefi, müzikolog (ö. 1859)

1793 - Félix de Muelenaere, Belçikalı Roma Katolik politikacı (ö. 1862)

1799 - Jacques Denys Choisy, İsviçreli Protestan din adamı ve botanikçi (ö. 1859)

1832 - Jules Ferry, Fransa eski Başbakanı (ö. 1893)

1871 - Glenn Scobey Warner, Amerikan futbolu koçu (ö. 1954)

1876 - Behiç Erkin, Türk asker, siyasetçi ve diplomat (ö. 1961)

1883 - Walter Huston, Kanada doğumlu Amerikalı oyuncu (John Huston'ın babası) (ö. 1950)

1898 - Ömer Asım Aksoy, Türk dil bilimci (ö. 1993)

1899 - Alfred Blalock, Amerikalı bilim adamı ve hekim (ö. 1964)

1900 - Spencer Tracy, Amerikalı oyuncu (ö. 1967)

1908 - Bette Davis, Amerikalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1989)

1908 - Herbert von Karajan, Avusturyalı orkestra şefi (ö. 1989)

1916 - Gregory Peck, Amerikalı oyuncu (ö. 2003)

1920 - İlhan Arsel, Türk akademisyen, yazar, araştırmacı ve senatör (ö. 2010)

1920 - Arthur Hailey, İngiliz-Kanadalı yazar (ö. 2004)

1923 - Ernest Mandel, Belçikalı marksist teorisyen (ö. 1995)

1923 - Nguyen Van Thieu, Vietnamlı asker ve siyaset adamı (ö. 2001)

1925 - Sadri Alışık, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1995)

1926 - Ömer Faruk Akün, Türk yazar ve akademisyen (ö. 2016)

1926 - Roger Corman, Amerikalı yönetmen

1926 - Süleyman Seba, Türk futbolcu ve BJK'nin 31. Başkanı (ö. 2014)

1928 - Altan Karındaş, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2021)

1928 - Haldun Dormen, Türk tiyatrocu

1929 - Hugo Claus, Flaman romancı, şair, oyun yazarı, ressam ve film yönetmeni (ö. 2008)

1929 - Ivar Giaever, Norveçli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1929 - Nigel Hawthorne, İngiliz aktör (ö. 2001)

1933 - Feridun Buğeker, Türk millî futbolcu (ö. 2014)

1937 - Colin Powell, Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı

1942 - Pascal Couchepin, İsviçreli politikacı

1942 - Peter Greenaway, Galli yönetmen, ressam ve roman yazarı

1945 - Cem Karaca, Türk müzisyen ve besteci (ö. 2004)

1946 - Yavuz Turgul, Türk sinema filmi yönetmeni, senarist ve gazeteci

1950 - Agnetha Fältskog, İsveçli pop şarkıcısı, besteci ve yapımcı (ABBA)

1950 - Ann C. Crispin, Amerikalı yazar (ö. 2013)

1950 - Nihat Özdemir, Türk iş adamı

1956 - Diamond Dallas Page, Amerikalı güreşçi ve oyuncu

1965 - Aykut Kocaman, Türk eski futbolcu ve teknik direktör

1968 - Barış Özatman, Türk atlet

1970 - Aylin Arasıl, Türk oyuncu

1970 - Yaşar, Türk şarkıcı

1973 - Pharrell, Amerikalı prodüktör, şarkıcı ve rapçi (The Neptunes)

1976 - Fernando Morientes, İspanyol futbolcu

1979 - Timo Hildebrand, Alman futbolcu

1980 - Thomas Hitzlsperger, Alman futbolcu

1984 - Marshall Allman, Amerikalı oyuncu

1997 - Borja Mayoral, İspanyol futbolcu

VEFAT EDENLER

1697 - XI. Karl, 1660'tan ölümüne kadar İsveç kralı (d. 1655)

1794 - Georges Danton, Fransız avukat ve Fransız ihtilali'nin liderlerinden (d. 1759)

1794 - Camille Desmoulins, Fransız gazeteci ve politikacı (d. 1760)

1882 - Le Play, Fransız maden mühendisi ve sosyolog (d. 1806)

1900 - Gazi Osman Paşa, Osmanlı Paşası (d. 1832)

1923 - George Herbert de Carnarvon, İngiliz mısırbilimci ve koleksiyoncu (d. 1866)

1945 - Heinrich Krippel, Avusturyalı heykeltıraş (d. 1883)

1964 - Douglas MacArthur, Amerikalı general (d. 1880)

1967 - Hermann Joseph Muller, Amerikalı genetik bilgini (d. 1890)

1969 - Romulo Gallegos, Venezuelalı romancı ve politikacı (d. 1884)

1975 - Çan Kay-Şek, Tayvan'ın ilk Devlet Başkanı (d. 1887)

1976 - Howard Hughes, Amerikalı havacı ve iş adamı (d. 1905)

1992 - Sam Walton, Amerikalı iş adamı (d. 1918)

1993 - Feyyaz Kayacan, Türk yazar (d. 1919)

1994 - Kurt Cobain, Amerikalı müzisyen (Nirvana üyesi) (d. 1967)

1997 - Allen Ginsberg, Amerikalı yazar (d. 1926)

1998 - Cozy Powell, İngiliz baterist (d. 1947)

1998 - Frederick Charles Frank, İngiliz teorik fizikçi (d. 1911)

2002 - Layne Staley, Amerikalı müzisyen (d. 1967)

2005 - Saul Bellow, Amerikalı yazar (d. 1915)

2007 - Werner Maser, Alman tarihçi, gazeteci ve profesördü (d. 1922)

2008 - Charlton Heston, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1923)

2011 - Ange-Felix Patasse, Orta Afrikalı siyasetçi (d. 1937)

2011 - Baruch Samuel "Barry" Blumberg, Amerikalı doktor ve 1976 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1925)

2012 - Bingu wa Mutharika, Malavili ekonomist ve siyasetçi (d. 1934)

2012 - Ferdinand Alexander Porsche, Alman mühendis ve otomobil tasarımcısı (d. 1935)

2013 - Regina Bianchi, İtalyan dizi ve sinema oyuncusu (d. 1921)

2014 - John Pinette, Amerikalı stand-up komedyen ve oyuncu (d. 1964)

2016 - Kostas "Koço" Kasapoğlu, Rum asıllı Türk futbolcu (d. 1935)

2017 - Arthur Bernard Bisguier, Amerikalı satranç oyuncusu (d. 1929)

2017 - Paul O’Neill, Amerikan besteci, söz yazarı, yapımcı ve şarkı yazarı (d. 1956)

2017 - Reginald Harold Haslam ”Tim” Parnell, İngiliz Formula 1 yarışçısı (d. 1932)

2017 - Amelio "Memè" Perlini, İtalyan oyuncu ve film yönetmeni (d. 1947)

2018 - Eric John Bristow, İngiliz profesyonel dart oyuncusudur (d. 1957)

2018 - Isao Takahata, Japon anime yönetmeni (d. 1935)

2019 - Sydney Brenner, Güney Afrikalı biyolog (d. 1927)

2020 - Honor Blackman, İngiliz oyuncu (d. 1925)

2020 - Eleanor Margaret Burbidge, İngiliz-Amerikalı astrofizikçi, akademisyen ve eğitimci (d. 1919)

2020 - Mahmud Cibril, Libyalı siyasetçi (d. 1952)



