Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 5 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 5 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. 1-7 Nisan tarihleri ‘Kanserle Savaş Haftası’ olarak kabul ediliyor. Peki 5 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 5 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...
ÖNEMLİ OLAYLAR
- 1453 - Fatih Sultan Mehmet'in donanması, İstanbul sularına geldi.
- 1614 - Pocahontas ile John Rolfe evlendi. Powhatan adlı Kızılderili kabilesinin reisinin kızı, İngilizlere esir düşünce, tütün yetiştiricisi Rolfe ile tanışmıştı.
- 1804 - Kayıtlara geçen ilk meteor, İskoçya'ya düştü.
- 1909- Osmanlı İmparatorluğu'nda İttihad-ı Muhammedi Fırkası kuruldu.
- 1925 - Kahramanmaraş, İstiklal Madalyası aldı.
- 1930- Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.
- 1936 - Mississippi'de meydana gelen bir kasırgada 233 kişi öldü.
- 1941- Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın teklif ettikleri proje seçildi.
- 1944- II. Dünya Savaşı: Yunanistan'ın bir kasabasında 270 kişi, Naziler tarafından öldürüldü.
- 1945- II. Dünya Savaşı: Tito, Sovyetler Birliği ile dostluk anlaşması imzaladı.
- 1946- Missouri Zırhlısı, ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını İstanbul'a getirdi.
- 1949 - Illinois'de bir hastanede çıkan yangında 77 kişi öldü.
- 1951- Ethel ve Julius Rosenberg, Sovyetler Birliği için casusluk yapma suçundan idama mahkum edildiler.
- 1973 - Pierre Messmer, Fransa Başbakanı oldu.
- 1983 - CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, yurt dışına çıkış izni verildi. Ecevit, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz'e gitti.
- 1984 - Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.
- 1992 - Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti.
- 1994 - Kurt Cobain'in öldüğü gün olarak belirlendi. 8 Nisan'da cesedi Seattle'daki evinin garajında bulundu.
- 1994 - 5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi uygulamaya konuldu.
- 1996 - Agos, İstanbul'da yayın hayatına başladı.
- 1998 - Japonya'daki Şikoku ve Honşu adalarını birbirine bağlayan, dünyanın en uzun asma köprüsü Akaşi Kaikyo Köprüsü hizmete açıldı.
- 2002 - Alice in Chains grubunun solisti Layne Staley aşırı doz 2 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 gün sonra evinde bulunduğunda, cesedi tanınmaz haldeydi. Yapılan otopsiyle, cesedi ve ölüm sebebi tanımlanabildi. Ölümü, Kurt Cobain ile aynı güne denk düşmektedir.
- 2009- Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, 40 işçinin silikozis hastalığından ölmesinin ardından, kot taşlama için kullanılan insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasakladı.
DOĞUM GÜNLERİ
- 1588 - Thomas Hobbes, İngiliz felsefeci (ö. 1679)
- 1622 - Vincenzo Viviani, İtalyan matematikçi ve bilim adamı (ö. 1703)
- 1784 - Ludwig Spohr, Alman besteci, keman virtüözü ve orkestra şefi, müzikolog (ö. 1859)
- 1793 - Félix de Muelenaere, Belçikalı Roma Katolik politikacı (ö. 1862)
- 1799 - Jacques Denys Choisy, İsviçreli Protestan din adamı ve botanikçi (ö. 1859)
- 1832 - Jules Ferry, Fransa eski Başbakanı (ö. 1893)
- 1871 - Glenn Scobey Warner, Amerikan futbolu koçu (ö. 1954)
- 1876 - Behiç Erkin, Türk asker, siyasetçi ve diplomat (ö. 1961)
- 1883 - Walter Huston, Kanada doğumlu Amerikalı oyuncu (John Huston'ın babası) (ö. 1950)
- 1898 - Ömer Asım Aksoy, Türk dil bilimci (ö. 1993)
- 1899 - Alfred Blalock, Amerikalı bilim adamı ve hekim (ö. 1964)
- 1900 - Spencer Tracy, Amerikalı oyuncu (ö. 1967)
- 1908 - Bette Davis, Amerikalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1989)
- 1908 - Herbert von Karajan, Avusturyalı orkestra şefi (ö. 1989)
- 1916 - Gregory Peck, Amerikalı oyuncu (ö. 2003)
- 1920 - İlhan Arsel, Türk akademisyen, yazar, araştırmacı ve senatör (ö. 2010)
- 1920 - Arthur Hailey, İngiliz-Kanadalı yazar (ö. 2004)
- 1923 - Ernest Mandel, Belçikalı marksist teorisyen (ö. 1995)
- 1923 - Nguyen Van Thieu, Vietnamlı asker ve siyaset adamı (ö. 2001)
- 1925 - Sadri Alışık, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1995)
- 1926 - Ömer Faruk Akün, Türk yazar ve akademisyen (ö. 2016)
- 1926 - Roger Corman, Amerikalı yönetmen
- 1926 - Süleyman Seba, Türk futbolcu ve BJK'nin 31. Başkanı (ö. 2014)
- 1928 - Altan Karındaş, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2021)
- 1928 - Haldun Dormen, Türk tiyatrocu
- 1929 - Hugo Claus, Flaman romancı, şair, oyun yazarı, ressam ve film yönetmeni (ö. 2008)
- 1929 - Ivar Giaever, Norveçli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi
- 1929 - Nigel Hawthorne, İngiliz aktör (ö. 2001)
- 1933 - Feridun Buğeker, Türk millî futbolcu (ö. 2014)
- 1937 - Colin Powell, Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı
- 1942 - Pascal Couchepin, İsviçreli politikacı
- 1942 - Peter Greenaway, Galli yönetmen, ressam ve roman yazarı
- 1945 - Cem Karaca, Türk müzisyen ve besteci (ö. 2004)
- 1946 - Yavuz Turgul, Türk sinema filmi yönetmeni, senarist ve gazeteci
- 1950 - Agnetha Fältskog, İsveçli pop şarkıcısı, besteci ve yapımcı (ABBA)
- 1950 - Ann C. Crispin, Amerikalı yazar (ö. 2013)
- 1950 - Nihat Özdemir, Türk iş adamı
- 1956 - Diamond Dallas Page, Amerikalı güreşçi ve oyuncu
- 1965 - Aykut Kocaman, Türk eski futbolcu ve teknik direktör
- 1968 - Barış Özatman, Türk atlet
- 1970 - Aylin Arasıl, Türk oyuncu
- 1970 - Yaşar, Türk şarkıcı
- 1973 - Pharrell, Amerikalı prodüktör, şarkıcı ve rapçi (The Neptunes)
- 1976 - Fernando Morientes, İspanyol futbolcu
- 1979 - Timo Hildebrand, Alman futbolcu
- 1980 - Thomas Hitzlsperger, Alman futbolcu
- 1984 - Marshall Allman, Amerikalı oyuncu
- 1997 - Borja Mayoral, İspanyol futbolcu
VEFAT EDENLER
- 1697 - XI. Karl, 1660'tan ölümüne kadar İsveç kralı (d. 1655)
- 1794 - Georges Danton, Fransız avukat ve Fransız ihtilali'nin liderlerinden (d. 1759)
- 1794 - Camille Desmoulins, Fransız gazeteci ve politikacı (d. 1760)
- 1882 - Le Play, Fransız maden mühendisi ve sosyolog (d. 1806)
- 1900 - Gazi Osman Paşa, Osmanlı Paşası (d. 1832)
- 1923 - George Herbert de Carnarvon, İngiliz mısırbilimci ve koleksiyoncu (d. 1866)
- 1945 - Heinrich Krippel, Avusturyalı heykeltıraş (d. 1883)
- 1964 - Douglas MacArthur, Amerikalı general (d. 1880)
- 1967 - Hermann Joseph Muller, Amerikalı genetik bilgini (d. 1890)
- 1969 - Romulo Gallegos, Venezuelalı romancı ve politikacı (d. 1884)
- 1975 - Çan Kay-Şek, Tayvan'ın ilk Devlet Başkanı (d. 1887)
- 1976 - Howard Hughes, Amerikalı havacı ve iş adamı (d. 1905)
- 1992 - Sam Walton, Amerikalı iş adamı (d. 1918)
- 1993 - Feyyaz Kayacan, Türk yazar (d. 1919)
- 1994 - Kurt Cobain, Amerikalı müzisyen (Nirvana üyesi) (d. 1967)
- 1997 - Allen Ginsberg, Amerikalı yazar (d. 1926)
- 1998 - Cozy Powell, İngiliz baterist (d. 1947)
- 1998 - Frederick Charles Frank, İngiliz teorik fizikçi (d. 1911)
- 2002 - Layne Staley, Amerikalı müzisyen (d. 1967)
- 2005 - Saul Bellow, Amerikalı yazar (d. 1915)
- 2007 - Werner Maser, Alman tarihçi, gazeteci ve profesördü (d. 1922)
- 2008 - Charlton Heston, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1923)
- 2011 - Ange-Felix Patasse, Orta Afrikalı siyasetçi (d. 1937)
- 2011 - Baruch Samuel "Barry" Blumberg, Amerikalı doktor ve 1976 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1925)
- 2012 - Bingu wa Mutharika, Malavili ekonomist ve siyasetçi (d. 1934)
- 2012 - Ferdinand Alexander Porsche, Alman mühendis ve otomobil tasarımcısı (d. 1935)
- 2013 - Regina Bianchi, İtalyan dizi ve sinema oyuncusu (d. 1921)
- 2014 - John Pinette, Amerikalı stand-up komedyen ve oyuncu (d. 1964)
- 2016 - Kostas "Koço" Kasapoğlu, Rum asıllı Türk futbolcu (d. 1935)
- 2017 - Arthur Bernard Bisguier, Amerikalı satranç oyuncusu (d. 1929)
- 2017 - Paul O’Neill, Amerikan besteci, söz yazarı, yapımcı ve şarkı yazarı (d. 1956)
- 2017 - Reginald Harold Haslam ”Tim” Parnell, İngiliz Formula 1 yarışçısı (d. 1932)
- 2017 - Amelio "Memè" Perlini, İtalyan oyuncu ve film yönetmeni (d. 1947)
- 2018 - Eric John Bristow, İngiliz profesyonel dart oyuncusudur (d. 1957)
- 2018 - Isao Takahata, Japon anime yönetmeni (d. 1935)
- 2019 - Sydney Brenner, Güney Afrikalı biyolog (d. 1927)
- 2020 - Honor Blackman, İngiliz oyuncu (d. 1925)
- 2020 - Eleanor Margaret Burbidge, İngiliz-Amerikalı astrofizikçi, akademisyen ve eğitimci (d. 1919)
- 2020 - Mahmud Cibril, Libyalı siyasetçi (d. 1952)
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