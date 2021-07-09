Tarihsel araştırma! Osmanlı padişahı 3. Murat’ın 100’den fazla çocuğu olduğu doğru mu?

Osmanlı Devleti, 1299-1922 yılları arasında 623 sene hüküm süren çok uluslu bir imparatorluktur. Bu süre boyunca tam 36 padişah tahta çıkmıştır. Bu padişahların saltanat sistemini devam ettirebilmeleri için erkek çocuk sahibi olmaları gerekiyordu. Hatta her padişahın kendine ait bir haremi bulunuyordu. Sizler için 100’den fazla çocuğu olan Osmanlı padişahı 3. Murat’ın hayatını araştırdık.

3.Murat, Osmanlı Devleti'nin 12. padişahı olarak 21 yıl tahtta kaldı. 4 Temmuz 1546 yılında Manisa’da doğdu ve 16 Ocak 1595 yılında vefat etti. 3. Murat’ı diğer Osmanlı padişahlarından ayıran en önemli özelliği ise 100’den fazla çocuk sahibi olmasıydı. Osmanlı döneminde harem hayatı tamamen gizli ve mahrem bir alan olduğu için tarihi kayıtlarda kesin bilgilere ulaşmak mümkün olmuyor. Ancak tarihi kayıtlarda, Osmanlı’nın en çok çocuk sahibi olan padişahı 3. Murat’ın 6 karısı ve 40’a yakın cariyesi olduğu bilgisi yer alıyor. 3. Murat’ın eşleri arasında en dikkat çeken isimlerden biri Safiye Sultan‘dır. Asıl adı Sofia Baffo olan Safiye Sultan, aslen Venediklidir. Bir yolculuk sırasında Türk korsanlarına esir düşmüş ve sonradan Murat’ın şehzadeliğindeki saraya cariye olarak satılmıştır. Hatta 3. Murat’ın annesi Nurbanu Sultan ile Safiye Sultan arasında sık sık çekişmeler olmuş, bu çekişmeler saraydaki sadrazamların sürekli değişmesine sebep olmuştur. Tarih kaynaklarına göre 3. Murat’ın diğer eşleri arasında Şemşiruhsar Hatun, Mihriban Hatun, Şahihuban Hatun, Nazperver Hatun ve Fahriye Hatun da vardır.

19 KARDEŞİNİ KATLETTİ

4.Murat’ın evliliklerinden 100’u aşkın çocuğu oldu. Ancak bunların büyük bir bölümü henüz bebekken öldü. 30’u kız, 19’u erkek olmak üzere toplam 49 evladı hayatta kaldı. Bu durum 3. Murat’tan sonra taht kavgasını ateşledi.

3.Murat’ın en büyük oğlu olan 3. Mehmet, Osmanlı tarihine geçen en kanlı olaylardan birine imza attı. Tahtta çıkabilmek için 19 kardeşini tek bir gecede ve aynı anda katletti.



