Osmanlı Devleti’nde en çok çocuğu olan padişahlar

Osmanlı Devleti saltanat rejimiyle yönetiliyordu. Bu nedenle padişahların çocuk sahibi olması önemli bir detaydı. Üstelik her padişahın kendine ait bir haremi de bulunuyordu. Osmanlı Devleti’nde en çok çocuk sahibi olan padişahları sizler için derledik.

III. AHMED

Lale Devri’nde hüküm süren III. Ahmed, Hattat ve şairdi. “Necip” mahlasıyla şiirler yazdı ve musikiyle ilgilendi. III. Ahmed’in 14 erkek ve 23 kız olmak üzere 37 çocuğu vardı.

ABDÜLMECİD

Tanzimat Fermanı’nını ilan ettirmesiyle ünlüdür. Osmanlı’nın son dört padişahının babasıdır. Aynı zamanda oğulları en çok tahta çıkan padişahtır. Abdülmecid’in 18 erkek 18 kız olmak üzere toplam 36 çocuğu vardı.

II. ABDÜLHAMİD

Babasının gerçekleşmesine izin vermediği I. Meşrutiyeti ilan etmesiyle tanınır. Aynı zamanda Rusların İstanbul kapılarına kadar geldiğinde 93. Harbi’ne girmek istememesiyle de bilinir. II. Abdülhamid’in 9 erkek ve 7 kız olmak üzere toplam 16 çocuğu oldu.

I. ABDÜLHAMİD

Tedbil-i kıyafet İstanbul’u gezip, halkın ve esnafın derdini dinlemesiyle bilinir. I. Abdülhamid’in 7 erkek 8 kız olmak üzere toplam 15 çocuğu vardı.