Tarihte çözülemeyen bir sır: Cadılar neden süpürgeye biniyor?

Sihirli süpürgesiyle uçan yeşil tenli şeytani cadı, günümüzde Hallowen (Cadılar Bayramı) en önemli simgelerindendir. Bu bilinen klişelerin en eskisi ve köklüsüdür. Ancak cadıların böylesine gündelik bir ev nesnesiyle ilişkilendirilmesinin ardındaki gerçek hikaye oldukça ilginç. Ayrıca çok az insan tarafından biliniyor. İşte cadıların süpürgeler ile ilişkilendirilmesinin perde arkasında yatan ilginç hikaye...

Süpürgenin ilk ne zaman ve kim tarafından icat edildiğine ilişkin henüz kesin bir bilgi bulanamamıştır. Ancak süpürge eylemi, insanların bir ateşi, ocaktaki tozu veya külü süpürmek için çubuklar, hasırlar ve diğer doğal lifleti kullandıkları eski zamanlara kadar uzanıyor. Süpürme işi, M.S 1 ve 2. yüzyıllara kadar dayanıyor. İngilizce’de “süpürge” kelimesi, birçok erken süpürme cihazını yapmak için kullanılan gerçek bitkiden veya çalıdan gelir. Ayrıca süpürgeler öncelikle kadınlarla ilişkilendirildi. Aynı zamanda her yerde bulunan bu ev eşyası, kadın evliliğinin güçlü bir sembolü haline geldi.