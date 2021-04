75 yıl süren araştırma mutluluğun formülünü bulmaya çalıştı

“The Grant Study” deneyini 35 yıldan fazla süre yöneten George Vaillant, 2012 yılında bu deneyin sonuçlarını paylaştığı Triumphs of Experience: The Men of the Harvard Grant Study adlı bir kitap yayınladı. Mutluluğun formülü oluşturulurken ortaya çıkan denklem zenginlik, şöhret ya da çok çalışmaktan uzaktı. Maddi durumu ortalamanın üstünde olan, popüler olan, başarısının ardı arkası kesilmeyen insanların çok mutlu olduğu savını çürüttüler.

Araştırmayı yürüten Valliant, 75 yıl süren ve hala devam eden “The Grant Study” deneyinin sonucunu, yani “Mutlu Bir Yaşamın Sırrı Nedir?” sorusunun cevabını şu şekilde özetledi: “Happiness is love. Full stop (Mutluluk aşktır. Nokta)”