75 yıl süren araştırma mutluluğun formülünü bulmaya çalıştı

1938 yılında, 268 adet fiziksel ve zihinsel olarak gayet sağlıklı Harvard Üniversitesi lisans öğrencisi erkek denek seçilir ve dünyanın en uzun deneyi başlar. Harvard’lı araştırmacılar bu deneyin adını “The Grant Study” koyarlar.
1940-45 yılları arası bu deneye paralel giden “The Gluek Study” adlı bir deney için de toplam 456 denek daha çalışmaya dahil edilir. İkinci guruptaki 456 denek, Harvard’lı akranlarına göre daha şanssız, Boston’ın genellikle gelir seviyesi düşük mahallelerinden seçilmiş erkeklerden oluşmaktadır. Toplamda 724 denek, 1938 yılından başlayarak günümüze kadar devam edecek uzun soluklu bir araştırmanın başrolü oldular.
Araştırmacılar 75 yıl boyunca 724 erkeğin hayatını, işlerini, ev yaşamlarını, sağlıklarını ve bütün bu süreç boyunca hayat hikayelerinin ne hale geleceğini bilmeden yıllarca sorarak izlediler. Düzenli IQ testlerden aile ilişkileri hakkında detaylı sorularla takip ettiler. Dünyanın en uzun deneyinin cevabını aradığı soru ise “Mutluluğun formülü nedir?” felsefesinden hareket ediyordu. Bu denekler arasında 35. ABD Başkanı John F. Kennedy yer aldı.
“The Grant Study” deneyini 35 yıldan fazla süre yöneten George Vaillant, 2012 yılında bu deneyin sonuçlarını paylaştığı Triumphs of Experience: The Men of the Harvard Grant Study adlı bir kitap yayınladı. Mutluluğun formülü oluşturulurken ortaya çıkan denklem zenginlik, şöhret ya da çok çalışmaktan uzaktı. Maddi durumu ortalamanın üstünde olan, popüler olan, başarısının ardı arkası kesilmeyen insanların çok mutlu olduğu savını çürüttüler.
Araştırmayı yürüten Valliant, 75 yıl süren ve hala devam eden “The Grant Study” deneyinin sonucunu, yani “Mutlu Bir Yaşamın Sırrı Nedir?” sorusunun cevabını şu şekilde özetledi: “Happiness is love. Full stop (Mutluluk aşktır. Nokta)”
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