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Tarık Akan kimdir, ne zaman ve neden öldü? Tarık Akan aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

28.06.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damat Ferit rolüyle akıllarda yer eden ve unutulmaz Yeşilçam oyuncuları arasında bulunan Tarık Akan, Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası merak edilen isimlerden oldu. Tarık Akan'ın memleketi ve yaşı gibi konular merak ediliyor. Peki Tarık Akan kimdir, ne zaman ve neden öldü? Tarık Akan aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Tarık Akan kimdir, ne zaman ve neden öldü? Tarık Akan aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Akan'ın hayatı merak ediliyor. Ünlü oyuncu Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılarak birincilik derecesi elde etmişti. Yakışıklılığıyla dikkat çeken isim, toplamda 111 sinema filminde rol almıştı. Peki Tarık Akan kimdir, ne zaman öldü?

TARIK AKAN KİMDİR?

Sinema filmleriyle gönüllerde yer eden Tarık Akan, 1949 senesinde dünyaya gelmiştir ve aslen Gümüşhane'lidir. Ünlü isim, ortaokul ve liseyi İstanbul Bakırköy'de tamamlamıştır. Usta sanatçı üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde alarak mezun olmuştur. Ardından bambaşka bir alana yönelerek 1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılmıştır ve katıldığı yarışmada birincilik derecesi elde etmiştir. Toplam 111 filmde rol almıştır ve 4 dizide oynamıştır. Dönemin en popüler isimlerinden biri olarak bilinen Tarık Akan Hababam Sınıfı isimli sinema filmi ile hafızalara yer etmiştir.

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1974 senesinde Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı adlı filmde Damat Ferit adlı karakteri canlandırmış ve film 1975 yılında vizyona girerek Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi haline gelmiştir. Ayrıca Gülşen Bubikoğlu ile oynadığı her filmde büyük başarı elde etmiştir. Akan'ın, 1975 senesinde Bubikoğlu ile birlikte oynadıkları Ah Nerede isimli romantik-komedi filmi ile büyük başarı elde etmiştir.

TARIK AKAN EVLİ MİYDİ?

1986 senesinde Yasemin Erkut ile evlenmiştir.Ooyuncunun Erkut'tan Barış Zeki Üregül isminde bir oğlu dünyaya gelmiştir. İki sene sonra, 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları dünyaya gelmiştir. Oyuncu, evlendikten dört sene sonra 1989 senesinde boşanmıştır. 1990 yılında ise Acun Günay ile beraber yaşamaya başlamışlardır.

TARIK AKAN NEDEN VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kansere yakalanmış olan oyuncu ölümüyle hayranlarını yasa boğmuştu. Akan, 16 Eylül 2016 tarihinde İstanbul'dda hayatını kaybetti.

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Cüneyt Arkın Tarık Akan
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