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Tarık Tarcan: Kıvanç, ABD'de dünya starı yapılabilir

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

Eski oyuncu Tarık Tarcan, son dönemde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuklarını beğendiğini belirterek, “Kıvanç'a 'Oğlum Amerika'ya git' dedim. Kıvanç çok yakışıklı, işini mesleğini seven biri. Kenan da öyle. Kenan Amerika'da olmaz ama Kıvanç bir dünya starı yapılabilir. Ama korkuyor sanırım. Zaman da geçiyor. Türkiye'de kalmayı yeğledi“ ifadelerini kullandı.

Tarık Tarcan: Kıvanç, ABD'de dünya starı yapılabilir

Türkiye’nin, 1980 ve 90’lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncuları arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris’in Bozburun beldesinde geçiriyor. Kaleiçi’ne 30 yıl önce yerleştiğini söyleyen Tarık Tarcan, Antalya’daki sıcak hava ve kalabalık nedeniyle 12 yıldır, yılın 6 ayını Bozburun’da geçirdiğini belirtti.

‘KIVANÇ DÜNYA STARI YAPILABİLİR’

Son dönemlerde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuklarını beğendiğini söyleyen Tarık Tarcan, “Onlar da mankenlikten gelen çok iyi oyuncular. Kenan çok iyi oyuncu ama Kıvanç da müthiş oldu. Kıvanç’a ‘Oğlum Amerika’ya git’ dedim. Kıvanç çok yakışıklı, işini, mesleğini seven biri. Kenan da öyle. Kenan Amerika’da olmaz ama Kıvanç bir dünya starı yapılabilir. Ama korkuyor sanırım. Zaman da geçiyor. Türkiye’de kalmayı yeğledi. Burada sınırlar belirli. Ekonomik zorlukları yok, hayatları boyunca yetecek paraları var. Onun için de seçici oldular. Ama her sene her sene farklı dizilerde oynayarak yüzünü eskitirsin. Cüneyt abi (Arkın) dünya yakışıklısı bir adamdı. Dünya starı olabilir diye Amerika’ya götürüyorlar. Adam soruyor ‘Kaç filmin oldu?’ diye, Cüneyt Abi de ‘300 filmim oldu’ diyor. ‘300 film nasıl çekilir?’ diyerek adam şaşırıyor. Yapımcı Cüneyt abinin dalga geçtiğini düşünerek kovuyor. 300 film çevirmek yerine Amerika’da ömürleri boyunca 30 film çeviriyorlar. Bu olacak şey değil” diye konuştu.

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(DHA)

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tarık tarcan Kıvanç Tatlıtuğ

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