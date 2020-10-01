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Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’ndan duygusal mesaj!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

2013 yılında hayatını kendisini gibi oyuncu olan Gülenay Kalkan’la birleştiren Tarık Ünlüoğlu vefatının birinci yıl dönümünde sevenleri ve ailesi tarafından anıldı. 61 yaşında akciğer sorunuyla kaldırıldığı hastanede vefat eden Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’ın paylaşımı hayranlarını duygulandırdı.

Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’ndan duygusal mesaj!

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019 tarihinde dünyaya gözlerini yummuştu. Tiyatro sahnelerini öksüz bırakan usta oyuncu ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı. Eşinin vefatından sonra zor günler geçiren Gülenay Kalkan Ünlüoğlu sevilen oyuncu için Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

gülenay kalkan

Eşinin ölümün sonrasında sıkıntılı günler yaşayan Gülenay Kalkan Ünlüoğlu sosyal medya hesabından Tarık Ünlüoğlu’nun fotoğraflarını paylaştı. Eşinin fotoğraflarını yayınlayan Gülenay Kalkan, “1 Ekim... Öyle tarifsiz bir acı ki..” notunu düştü.

tarık ünlüoğlu

Duygusal paylaşımın ardından sanatçı dostları ve takipçileri Gülenay Kalkan’a destek mesajları yazdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
edho dizisine katılması lazım ünal kaplan hatrına onu sevenler hatrına ve ünal kaplanı unutmayanlar hatrına
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