Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’ndan duygusal mesaj!

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019 tarihinde dünyaya gözlerini yummuştu. Tiyatro sahnelerini öksüz bırakan usta oyuncu ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı. Eşinin vefatından sonra zor günler geçiren Gülenay Kalkan Ünlüoğlu sevilen oyuncu için Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Eşinin ölümün sonrasında sıkıntılı günler yaşayan Gülenay Kalkan Ünlüoğlu sosyal medya hesabından Tarık Ünlüoğlu’nun fotoğraflarını paylaştı. Eşinin fotoğraflarını yayınlayan Gülenay Kalkan, “1 Ekim... Öyle tarifsiz bir acı ki..” notunu düştü.
Duygusal paylaşımın ardından sanatçı dostları ve takipçileri Gülenay Kalkan’a destek mesajları yazdı.
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