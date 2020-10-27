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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimali) Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi. Onunla ilgili kolluk k

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimali) Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi. Onunla ilgili kolluk k

HATAY HABERLERİ  | 27.10.2020 20:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimali) Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi. Onunla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı zaten yapıyor. Şu ana kadar bulunan ne herhangi bir ipucu var ne de herhangi bir bağlantı var."


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