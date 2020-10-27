Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimali) Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi. Onunla ilgili kolluk k