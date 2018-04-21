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Tarkan aramadı Bülent Ersoy düeti iptal etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 11:56 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy ve Tarkan arasındaki gerilimde son nokta! İkilinin yaptığı düet iptal oldu

Tarkan aramadı Bülent Ersoy düeti iptal etti

Bülent Ersoy ile Tarkan bir ay önce 'Ümit Hırsızı' şarkısında düet yapmıştı, Ersoy şarkıyı iptal etti.

Bülent Ersoy şarkının piyasaya çıkmasına sayılı günler kala, 27 Mart Salı günü Tarkan'a telefon açmış, “İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim. Yakın çevrem 'Çok arabesk' diyor. Senfonik hale gelirse iyi olacağını söylüyorlar” demişti.

Tarkan, Ersoy'a şu cevabı vermişti: “Aklınızı kim karıştırıyor? Baştan yapamayız. Zaman yok. Bir kez daha düşünün. Sizi daha sonra ararım.”

DİVA REST ÇEKTİ

Bülent Ersoy, Tarkan’dan haber beklemişti. Haber gelmeyince Bülent Ersoy Tarkan’ı tekrar aradı.

Posta'nın haberine göre; Tarkan da “Avrupa turnesindeyim. Eşim hamile, tekrar stüdyoya giremem, şarkıda problem yok” dedi. İkili gerildi. Bülent Ersoy, “Şarkı iptal. Çıkarmıyorum” diyerek Tarkan’ın telefonunu kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan Bülent Ersoy

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