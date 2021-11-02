Tarkan, Avatar filmi filtresiyle video çekti: Tatavar

Ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.

Reklam filmi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, yeni şarkısının da hazırlıklarına başladığı duyurmuştu. Megastar son zamanlarda Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

"AVATAR 2'Yİ İPLE ÇEKİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısının da müjdesi veren Tarkan'ın Instagram hesabından yayınlandığı son video gündem oldu. Dünyaca ünlü Avatar filmi için hazırlanan filtre ile bir video çeken ünlü şarkıcı, gönderisine "Tavatar. Fazla kaptırmış olabilirim ama 2022’de vizyona girecek olan 'Avatar 2’yi gerçekten iple çekiyorum" notunu yazdı.

"MECBUR BEĞENECEĞİZ"

Tarkan'ın videosu kısa sürede yüz binlerce defa izlendi. Hayranlarının beğeni yağmuruna tuttuğu videoya bir takipçisi ise "Tarkan olduğun için ne yapsan yakışıyor. Mecbur beğeneceğiz." yorumunu yazdı. Başka bir takipçisi ise Tarkan'a seslenerek "Biz de senin albümünü bekliyoruz , Avatar’dan daha önemli bizim için" dedi.

