Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

Tarkan, doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu’nu apar topar hastaneye kaldırdı. Almanya’daki Moers Bethanien Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Pınar Tevetoğlu’nun bugün bebeğini dünyaya getirdi.

YANINDAN AYRILMIYOR

Megastar, eşinin başından bir an olsun ayrılmazken, çiftin aile bireyleri ve yakın dostları hastanenin yolunu tuttu.

BÜTÜN İŞLERİNİ KIZINA GÖRE AYARLAMIŞTI

Hamile eşini bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen Tarkan, bütün konserlerini yeni doğacak kızına göre ayarlamasıyla gündeme gelmişti.



