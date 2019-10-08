Tarkan bir ayda 15 milyon TL kazandı

Pop yıldızı İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya’nın 3 kentini kapsayan 8 konser karşılığı 8 milyon lira aldı. Tarkan’ın son bir ayda kazancı 15 milyon lirayı buldu.

Tarkan Harbiye Açıkhava maratonu biterken şu sözlerle teşekkür etmişti:

“Bugün Harbiye’deki son gün. İçim buruk, hüzünlü. İnşallah seneye tekrar buluşuruz. Her şey için çok teşekkürler. Deprem oldu geldiniz, yağmur yağdı geldiniz. Hiç unutmayacağım bu sevgiyi, ilgiyi.”

TARKAN'IN AÇIKHAVA BİLANÇOSU

Sanatçıyı 7 günde yaklaşık 50 bin kişi izledi. Toplam 20 saat performans sergileyen Megastar, 162 şarkı seslendirdi. Tarkan’ı dinlemeye gelenler arasında Emel Sayın, Burcu Esmersoy, Ebru Yaşar-Necat Gülseven gibi çok sayıda ünlü isim de vardı. (AyaklıGazete)

