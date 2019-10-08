MAGAZİN

Tarkan bir ayda 15 milyon TL kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

İstanbul Açıkhava’da verdiği 7 konserden 7 milyon lira kazanan Tarkan, Avrupa turnesine Londra’dan başladı.

Tarkan bir ayda 15 milyon TL kazandı

Pop yıldızı İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya’nın 3 kentini kapsayan 8 konser karşılığı 8 milyon lira aldı. Tarkan’ın son bir ayda kazancı 15 milyon lirayı buldu.

Tarkan Harbiye Açıkhava maratonu biterken şu sözlerle teşekkür etmişti:

“Bugün Harbiye’deki son gün. İçim buruk, hüzünlü. İnşallah seneye tekrar buluşuruz. Her şey için çok teşekkürler. Deprem oldu geldiniz, yağmur yağdı geldiniz. Hiç unutmayacağım bu sevgiyi, ilgiyi.”

TARKAN'IN AÇIKHAVA BİLANÇOSU

Sanatçıyı 7 günde yaklaşık 50 bin kişi izledi. Toplam 20 saat performans sergileyen Megastar, 162 şarkı seslendirdi. Tarkan’ı dinlemeye gelenler arasında Emel Sayın, Burcu Esmersoy, Ebru Yaşar-Necat Gülseven gibi çok sayıda ünlü isim de vardı. (AyaklıGazete)

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Doğa Rutkay cep telefonuyla ceviz kırdıDoğa Rutkay cep telefonuyla ceviz kırdı
Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzelHazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarkan konser gelir

En Çok Okunan Haberler

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

Trump'ın tehdidi sonrası CHP, İYİ Parti ve MHP'den ağır sözler

Trump'ın tehdidi sonrası CHP, İYİ Parti ve MHP'den ağır sözler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Rutkay cep telefonuyla ceviz kırdı

Doğa Rutkay cep telefonuyla ceviz kırdı

Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Mucize Doktor'un güzel oyuncusu Hayal Köseoğlu'ndan bikinili poz

Güzel oyuncunun pozları olay oldu

Gökhan Özoğuz’dan sınır ötesi operasyon paylaşımı

'Sonuç olarak askerimiz gidiyor'

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef 25. son bölümde kaptan kim oldu?

MasterChef'te kaptan kim oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.