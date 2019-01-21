Tarkan, boşanma iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz Temmuz ayında bebeklerini kucağına alan Tarkan-Pınar Tevetoğlu’nun ilişkilerinin kötü gittiği iddia edilmişti. Pınar Tevetoğlu’nun eşi Tarkan’ı aşırı kıskandığı, Tarkan’ın da bu kıskançlıktan bunalarak, 3 ay önce ayrı bir evde yaşadığı öne sürüldü.

Dedikodular Tarkan’ın hayranlarını da oldukça üzdü. Sosyal medyadan mesajlar atan Tarkan hayranları, çiftin boşanmamasını istedi, çok yakıştıklarını dile getirdi.

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İddialarla ilgili Tarkan cephesinden bir açıklama geldi. Tarkan, Almanya’da bulunan evlerinde kalmaya devam ettiklerini belirterek, “‘Kızımızla birlikte Almanya’daki evimizdeyiz, çok mutluyuz. Ailemiz de yanımızda. Sorunumuz yok” ifadelerini kullandı. Çiftin önümüzdeki ay İstanbul’da olacağı öğrenildi. (Sözcü)



