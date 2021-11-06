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Tarkan: Bu fotoğrafları bilirsiniz

06.11.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tarkan, son paylaşımıyla dikkat çekti. Yıllar önce çekilen fotoğraflarını gözler önüne seren ünlü şarkıcı, gönderisinde, "Bilirsiniz bu fotoğrafları... 'Tenten' imajıyla New York Moda Haftası'nda bir defileye gitmiştim." ifadelerini kullandı.

Tarkan: Bu fotoğrafları bilirsiniz

Pandemi nedeniyle sahnelere ara veren ve yaşamını Almanya'da sürdüren Tarkan, geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Türkiye'ye gelmişti. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan ünlü şarkıcı, bu kez yıllar öncesini andı.

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"TENTEN İMAJI"

Tarkan katıldığı bir moda haftasında çekilen fotoğraflarını yayınladı. Megastar, gönderisine, "Bilirsiniz bu fotoğrafları... 'Tenten' imajıyla New York Moda Haftası'nda bir defileye gitmiştim." notunu düştü.

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Ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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