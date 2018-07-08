MAGAZİN

Tarkan’dan çocuklara büyük jest

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 12:33 | Son Güncelleme

Baba olmaya hazırlanan Tarkan, hediye olarak gönderilen bebek eşyalarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlıyor.

Tarkan’dan çocuklara büyük jest

Megastar Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu temmuz ayı sonunda Almanya'da doğum yapacak. Baba olmaya hazırlanan Tarkan, çocuklar için büyük bir jest yaptı.

Ünlü şarkıcı, baba olacağını açıkladığı geçen şubat ayından bu yana dünyanın dört bir köşesinden gönderilen bebek kıyafetleri ile oyuncakları bağışlamaya karar verdi. Gelen eşyalar, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırılacak.

AYNI JESTİ BAŞKA ÜNLÜLER DE YAPTI

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın kızları da 1.5 ay sonra Amerika-Los Angeles'ta doğacak. Ünlü çift, aylardır kendilerine gelen tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

Demet Akalın ile Gülşen de anne olduktan hemen sonra aynı jesti yapmıştı.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat'ın nikâh şahidi Sezen AksuMert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat'ın nikâh şahidi Sezen Aksu
Ireland Baldwin dövmesini böyle gösterdi!Ireland Baldwin dövmesini böyle gösterdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarkan tarkan baba

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son KHK ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ihraç edilenler listesi

Son KHK ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ihraç edilenler listesi

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asena Tuğal sporu aksatmıyor!

Asena Tuğal sporu aksatmıyor!

Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı

Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat'ın nikâh şahidi Sezen Aksu

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat'ın nikâh şahidi Sezen Aksu

Ireland Baldwin dövmesini böyle gösterdi!

Ireland Baldwin dövmesini böyle gösterdi!

Bengü düğün için gün sayıyor

Bengü düğün için gün sayıyor

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.