Tarkan’dan çocuklara büyük jest

Megastar Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu temmuz ayı sonunda Almanya'da doğum yapacak. Baba olmaya hazırlanan Tarkan, çocuklar için büyük bir jest yaptı.

Ünlü şarkıcı, baba olacağını açıkladığı geçen şubat ayından bu yana dünyanın dört bir köşesinden gönderilen bebek kıyafetleri ile oyuncakları bağışlamaya karar verdi. Gelen eşyalar, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırılacak.

AYNI JESTİ BAŞKA ÜNLÜLER DE YAPTI

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın kızları da 1.5 ay sonra Amerika-Los Angeles'ta doğacak. Ünlü çift, aylardır kendilerine gelen tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

Demet Akalın ile Gülşen de anne olduktan hemen sonra aynı jesti yapmıştı.

