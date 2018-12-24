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Tarkan'dan dikkat çeken paylaşım! 'Bir Karadenizli olarak....'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

Şarkıcı Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğa aşığı yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla sosyal medyada alay konusu olan Tarkan bu durumdan pek de rahatsız görünmüyor. Bir reklam çekimi öncesinde paylaştığı videoyla gündeme gelen Tarkan, sonrasında bir video daha paylaşmış ve kendisini ti'ye almıştı.

Türk pop müziğinin Megastarı Tarkan yaptığı son paylaşımla bu defa doğa aşığı yönünü gözler önüne serdi.

Tarkan birbiri ardına ekleyerek video haline getirdiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşırken yanına da şu satırları yazdı:

“Bilmem hoşunuza mı gidiyor yoksa sıkılıyor musunuz ama ben bir doğacı, bir Karadenizli olarak ara ara böyle fotoğraf ve videolarımı paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü ben demek doğa demek, ağaç demek, orman demek, yeşil demek…”

tarkann

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Tarkan instagram Doğa paylaşım

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