MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan’dan dikkat çeken terlikli paylaşım

Tarkan’dan dikkat çeken terlikli paylaşım

18.11.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Tarkan, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tarkan’dan dikkat çeken terlikli paylaşım

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tarkan, uzun bir aradan sonra yeni iş projeleri ve albüm için Türkiye’ye dönüş yaptı. Sanat kariyeri için stüdyoya giren Tarkan, bir markanın reklam filminden de boy göstermişti.

Tarkan, yılbaşında Mısır’da sahne alacak! Alacağı ücret dudak uçuklattıTarkan, yılbaşında Mısır’da sahne alacak! Alacağı ücret dudak uçuklattı

YILBAŞINDA MISIR’DA SAHNE ALACAK

Yeni yılda Mısır’da sahne alacak olan Tarkan, şimdi ise sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşuluyor. Tarkan, son olarak gömlek ve terlik kombiniyle ile dikkatleri üzerine çekti.

619614baae298b3c779a2e83

Tarkan’ın paylaştığı bu kareye binlerce beğeni ve yorum geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil""Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil"
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
Annesi bebek haberini alınca havalara uçtu! Canlı yayında konuştuAnnesi bebek haberini alınca havalara uçtu! Canlı yayında konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

50 kuruşun maliyeti 66 kuruş oldu

50 kuruşun maliyeti 66 kuruş oldu

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.