Tarkan’dan dikkat çeken terlikli paylaşım

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tarkan, uzun bir aradan sonra yeni iş projeleri ve albüm için Türkiye’ye dönüş yaptı. Sanat kariyeri için stüdyoya giren Tarkan, bir markanın reklam filminden de boy göstermişti.

YILBAŞINDA MISIR’DA SAHNE ALACAK

Yeni yılda Mısır’da sahne alacak olan Tarkan, şimdi ise sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşuluyor. Tarkan, son olarak gömlek ve terlik kombiniyle ile dikkatleri üzerine çekti.

Tarkan’ın paylaştığı bu kareye binlerce beğeni ve yorum geldi.

