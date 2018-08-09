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Tarkan'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 11:17 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, usta oyuncu Kemal Sunal'a yapılan eleştiriye sessiz kalmayarak sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.

Tarkan'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Usta oyuncu Kemal Sunal'a yaptığı eleştiriyle gündeme oturan Cemile Bayraktar'a ünlü isimlerden tepki paylaşımları gelmeye devam ediyor. Her geçen gün artan tepkiye Megastar Tarkan'dan da kayıtsız kalmadı. Kemal Sunal'ın siyah-beyaz fotoğrafını paylaşan Tarkan altına duygusal bir not düştü.

"ADINA VE SANA SEVGİMİZE TOZ KONDURAMAYIZ"

Eski Yeni Şafak Yazarı Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal için yaptığı olumsuz eleştirisine Megastar Tarkan da sessiz kalmadı. Tarkan usta sanatçı Kemal Sunal'ın fotoğrafını paylaşarak "Sen üzülme sevgili Kemal Sunal. Bize dayadığın o sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Senin arkanda seni çok seven bir millet var.Adına ve sana olan sevgimize toz kondurmayız biz çünkü kalplerimizde bıraktığın sevgi dolu izleri unutmadık hiç. Sana edilen her kötü söz seni gönüllerimizde sadece daha da yüceltir, değerine değer katar o yüzden. Sen üzülme, rahat ol canımız Kemal Sunal..."

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan Kemal Sunal Cemile Bayraktar sosyal medya

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