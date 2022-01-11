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Tarkan, Enes Kara mesajıyla ailelere seslendi: Çocuklarınızın seçimlerine saygı duyun

11.01.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan, Elazığ'da yaşamına son veren Enes Kara ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımında, Dırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'yı anan Tarkan ailelere seslenerek çocuklarının duygu ve düşüncelerine kulak vermeleri için çağrı yaptı. Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Enes Kara’nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam" dedi.

Tarkan, Enes Kara mesajıyla ailelere seslendi: Çocuklarınızın seçimlerine saygı duyun

Tarkan, Elazığ'da yaşadığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyleyen bir video paylaşmasının ardından yaşamına son veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Duygularını sosyal medyadan dile getiren ünlü şarkıcı, ailelere çocuklarının duygu ve düşüncelerine kulak vermeleri için çağrı yaptı.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Tarkan (49), ailelere çocuklarının duygu ve düşüncelerine kulak vermeleri çağrısında bulundu.

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"KORKU İÇİNDE YAŞAYAN BİNLERCE GENÇ VAR"

Konuyla alakalı Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, şu açıklamayı yaptı:

"Enes Kara'nın intihara sürüklenip, hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Ne yazık ki Enes Kara'nın durumunda olup, korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde.

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"ÇOCUKLARINIZIN SEÇİMLERİNE SAYGI DUYUN"

"Ey analar, babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat, onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir. Onlar, biz anne-babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın, o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi."

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"ASLİ GÖREVİMİZ, ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK"

"Unutmayınız ki; asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir."

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Elazığ
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