Tarkan doğacak kızı için kurallarını yıktı

Tarkan, 12 Mayıs’ta İstanbul’da vereceği konser için para değil daire istedi.

DOĞACAK KIZINA YATIRIM

HT Magazin'den Serkan Öztürk'Ün haberine göre, Tarkan ağustosta doğacak kızı Lidya için kurallarını yıktı. AVM konserlerine çıkmayan Megastar, bir AVM'nin teklifini ödemenin para yerine daireyle yapılması şartıyla kabul etti. Doğacak kızının adına yatırım amaçlı küçük bir daire alan şarkıcı bunun karşılığında AVM’nin düzenlediği konserde sahne alacak.

10 BİNLER BEKLENİYOR

vrupa turnesine devam eden Megastar, 12 Mayıs’ta bir AVM’nin dev açık alanındaki konseri için çarşamba günü İstanbul’a gelecek.

Yıllardır stadyum ve geniş açık alan konserlerine çıkmayan Tarkan, 10 binlerce kişinin izlemesi beklenen konser için kalabalık bir şov grubuyla özel gösteri hazırladı.

