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Tarkan Geççek şarkısı sözleri nelerdir? Tarkan Geççek şarkı sözü!

17.02.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir yeni şarkı çıkarmayan Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek için geri sayım sona erdi. Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'in tanıtımı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son şarkının sözleri merak konusu oldu. Peki Tarkan Geççek şarkısı sözleri nelerdir? İşte Tarkan Geççek şarkı sözleri!

Tarkan Geççek şarkısı sözleri nelerdir? Tarkan Geççek şarkı sözü!

Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' için geri sayım sona erdi. 'Geççek'in çıkacağı tarih, merakla takip edilirken, koronavirüs pandemisi hakkında olan şarkının sözleri de merakla araştırılmaya başlandı. İşte Tarkan Geççek şarkı sözleri...

TARKAN GEÇÇEK ŞARKI SÖZLERİ!

Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’i 17 Şubat’ta ilk kez dinleyicisiyle buluştu. İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıktığını söyleyen Tarkan, iyileşir iyileşmez yeni şarkısı 'Geççek' için çalışmaları hızlandırmıştı. Müzik dünyasının başarılı ve usta ismi Ajda Pekkan da yazdığı yorumla Tarkan'ın yeni şarkısını tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini yollamıştı.

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Ünlü şarkıcı Tarkan son albümünü 2017 yılında yayınlamıştı.

İşte "Geççek" şarkısının sözleri:

Geççek her şeyin sonu var, bu çile de bitecek

Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman

O çiçekten günler çok yakında

Dayan çoğu gitti, azı kaldı

Yapma güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini, biz neleri atlatmadık ki

Geççek, geççek, elbet bu da geççek

Gör bak umudum günü günü edecek

Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman

O çiçekten günler çok yakında

Geççek, geççek geldiği gibi gidecek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitecek

Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman

O çiçekten günler çok yakında

Çok uzattın, vallahi bıktık

Bir durmadın, ölmedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır şerde dedik

Oturduk bir dolu ders te çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç tadım tuzum yok pek

Dar, dar, dar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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