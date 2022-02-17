Tarkan Geççek şarkısı sözleri nelerdir? Tarkan Geççek şarkı sözü!

Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' için geri sayım sona erdi. 'Geççek'in çıkacağı tarih, merakla takip edilirken, koronavirüs pandemisi hakkında olan şarkının sözleri de merakla araştırılmaya başlandı. İşte Tarkan Geççek şarkı sözleri...
Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’i 17 Şubat’ta ilk kez dinleyicisiyle buluştu. İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıktığını söyleyen Tarkan, iyileşir iyileşmez yeni şarkısı 'Geççek' için çalışmaları hızlandırmıştı. Müzik dünyasının başarılı ve usta ismi Ajda Pekkan da yazdığı yorumla Tarkan'ın yeni şarkısını tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini yollamıştı.
Ünlü şarkıcı Tarkan son albümünü 2017 yılında yayınlamıştı.
İşte "Geççek" şarkısının sözleri:
Geççek her şeyin sonu var, bu çile de bitecek
Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman
O çiçekten günler çok yakında
Dayan çoğu gitti, azı kaldı
Yapma güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini, biz neleri atlatmadık ki
Geççek, geççek, elbet bu da geççek
Gör bak umudum günü günü edecek
Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman
O çiçekten günler çok yakında
Geççek, geççek geldiği gibi gidecek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitecek
Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman
O çiçekten günler çok yakında
Çok uzattın, vallahi bıktık
Bir durmadın, ölmedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır şerde dedik
Oturduk bir dolu ders te çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç tadım tuzum yok pek
Dar, dar, dar geliyor...
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