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Tarkan Güçlü Kahraman filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tarkan Güçlü Kahraman oyuncu kadrosu...

30.05.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Aslan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Sezgin Burak'ın çizmiş olduğu Güçlü Kahraman serüveninden uyarlanan film Tarkan: Güçlü Kahraman'ın nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Tarkan Güçlü Kahraman filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tarkan Güçlü Kahraman oyuncu kadrosu...

Tarkan Güçlü Kahraman filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tarkan Güçlü Kahraman oyuncu kadrosu...

Kartal Tibet, Can Kurt gibi oyuncuların rol aldığı, Sezgin Burak'ın çizmiş olduğu Güçlü Kahraman serüveninden uyarlanan film Tarkan: Güçlü Kahraman'ın nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Tarkan Güçlü Kahraman filmi nerede ve ne zaman çekildi?

TARKAN GÜÇLÜ KAHRAMAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarkan, Tarkan: Gümüş Eyer, Tarkan: Viking Kanı ve Tarkan: Altın Madalyon filmlerinin sonrasında Tarkan serisinin son filmi olarak 1973 tarihinde çekilmesine karar verilen film Sezgin Burak'ın çizmiş olduğu Güçlü Kahraman serüveninden uyarlanmıştır. Filmin çekimleri 1973 yılında ve İstanbul'da yapılmıştır. Aynı yıl gösterime giren film, Yeni Film stüdyolarında renklendirilmiş ve Ar Film stüdyolarında seslendirilmiştir. Filmin dağıtımı Arzu Film ve Tuna Film tarafından gerçekleştirilmiştir.

Filmin yapımları Nahit Ataman'ın yapımcılığında tamamlanmıştır. Yönetmen koltuğunda ise önceki üç filmde olduğu gibi yine Mehmet Aslan bulunmaktadır. Senaryo Mehmet Aslan tarafından Sezgin Burak'ın eseri üzerine yazılmıştır.

TARKAN GÜÇLÜ KAHRAMAN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Tarkan (Kartal Tibet) — Attila'nın akıncısı ve Hun kahramanı.
Wang Yu (Hakkı Koşar) — Çin imparatorunun savaşçılarından siyah kuşak karateci.
Kurt (Can Kurt) — Tarkan'ın yardımcısı ve sadık kurdu.
Kulke (Halit Akçatepe) — Tarkan'ın arkadaşı ve dostu.
Oba reisi (Kazım Kartal) — Mançu ile bir olup Tarkan'ı alt etmek isteyen oba reisi.
Çu Çeng (Müfit Kiper) — Çin imparatoru.
Buda rahibi (İlhan Hemşeri) — Sang Tapınağı'nın başrahibi.
Alonya (Hülya Darcan) — Ulu Gökçe'nin kızı.
Ulu Gökçe (Reha Yurdakul) — Eski bir savaşçı olan Hun bilgesi.
Mançu (Kazım Aktan) — Çin imparatorunun özel muhafızı ve Wang Yu'nun eski öğrencisi.
Hancı (Çetin Tolbas) — Çinli hancı.

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