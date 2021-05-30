Tarkan Güçlü Kahraman filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tarkan Güçlü Kahraman oyuncu kadrosu...

Kartal Tibet, Can Kurt gibi oyuncuların rol aldığı, Sezgin Burak'ın çizmiş olduğu Güçlü Kahraman serüveninden uyarlanan film Tarkan: Güçlü Kahraman'ın nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Tarkan Güçlü Kahraman filmi nerede ve ne zaman çekildi?

TARKAN GÜÇLÜ KAHRAMAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarkan, Tarkan: Gümüş Eyer, Tarkan: Viking Kanı ve Tarkan: Altın Madalyon filmlerinin sonrasında Tarkan serisinin son filmi olarak 1973 tarihinde çekilmesine karar verilen film Sezgin Burak'ın çizmiş olduğu Güçlü Kahraman serüveninden uyarlanmıştır. Filmin çekimleri 1973 yılında ve İstanbul'da yapılmıştır. Aynı yıl gösterime giren film, Yeni Film stüdyolarında renklendirilmiş ve Ar Film stüdyolarında seslendirilmiştir. Filmin dağıtımı Arzu Film ve Tuna Film tarafından gerçekleştirilmiştir.

Filmin yapımları Nahit Ataman'ın yapımcılığında tamamlanmıştır. Yönetmen koltuğunda ise önceki üç filmde olduğu gibi yine Mehmet Aslan bulunmaktadır. Senaryo Mehmet Aslan tarafından Sezgin Burak'ın eseri üzerine yazılmıştır.