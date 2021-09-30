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Tarkan: Gümüş Eyer'de Hain Kostok'u oynamıştı! Kızı bakın kim çıktı?

30.09.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1970 yapımı Türk filmlerinden Tarkan Gümüş Eyer’de Hain Kostok’u canlandıran Bilal İnci’nin kızının da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Görünce “yeteneğini babasından almış” diyeceksiniz...

Tarkan: Gümüş Eyer'de Hain Kostok'u oynamıştı! Kızı bakın kim çıktı?

Avrupa Hunları'nın başbuğu Attila'nın Avrupa krallarını dehşetle titreten büyük akını başlattığı günlerde geçen Tarkan: Gümüş Eyer filminde Hain Kostok karakteri en çok dikkat çekenlerden biriydi. Karaktere hayat veren ise usta oyuncu Bilal İnci’ydi. 2004 yılında kaybettiğimiz İnci’nin kızının da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

HAİN KOSTOK’U CANLANDIRAN BİLAL İNCİ’NİN KIZI KİMDİR?

1936 Adana doğumlu olan usta oyuncu Bilal İnci 2004 yılında yaşamını yitirdi. Pek çok kült filmde yer alan İnci, Türk sinema tarihine Tarkan: Gümüş Eyer filmindeki Hain Kostok rolüyle damga vurdu. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra sinemaya ağabeyi sayesinde yöneldi. Bir Türke Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil, Babanın Oğlu gibi filmlerde oynadı. Yaşamına pek çok film sığdıran usta oyuncunun Murat ve Elif isminde çocukları oldu. Elif İnci de babası gibi kariyerini oyunculuk ile devam ettirdi.

İşte Bilal İnci ve kızı Elif İnci:

Tarkan: Gümüş Eyer'de Hain Kostok'u oynamıştı! Kızı bakın kim çıktı?

ELİF İNCİ KİMDİR?

1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Elif İnci, usta oyuncu Bilal İnci’nin kızıdır. 1994 yılında Adana Altın Koza Film Festivali’nde Zıkkımın Kökü filminde Raziye rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. 1977 yılında çekilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde, bir erkek çocuğu olan "Samet" karakterini oynamıştır. Son olarak ise 2014 2015 yılında çekilen Kara Para Aşk dizisinde rol aldı. İşte oynadığı diğer film ve diziler…

Sakarya Fırat (TV Dizisi) 2010 Leyla Tahtakılıç
Dudaktan Kalbe 2007-8 İnci
Kardelen (TV dizisi) 2008 Hande
Yeşeren Düşler 2006 Fatma
Mavi Kuş (TV filmi) 2006
Vizontele Tuuba 2003 Fazilet
Sırlar Dünyası 2002
Her Şey Aşk İçin (TV dizisi) 2002
Deli Yürek 1998-2002 Gülçin
Kır Çiçekleri (TV filmi) 1997
Gelincik Tarlası 1993
Zıkkımın Kökü 1992 Raziye
Selvi Boylum, Al Yazmalım 1977 Samet (Asya'nın oğlu)

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