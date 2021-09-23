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Tarkan, ikinci doz koronavirüs aşısını oldu

23.09.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk doz koronavirüs aşısını olan Tarkan, şimdi de ikinci dozu yaptırdığını duyurdu. Ünlü şarkıcı o anları, "Gel, gel, gel güzelim. Gel, gel acımayacak... Dün ikinci aşımı da oldum" diyerek paylaştı.

Tarkan, ikinci doz koronavirüs aşısını oldu

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, ünlü isimlerden vatandaşların aşı olmaları için destek mesajları geliyor.

Son olarak koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasına kadar konser vermeyeceğini duyuran ünlü şarkıcı Tarkan, ikinci doz aşısını oldu.

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GEL, GEL, GEL GÜZELİM DEYİP, İKİNCİ DOZU DA YAPTIRDI

Megastar, o anları Instagram hesabından paylaştı.

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Tarkan'ın, "Gel, gel, gel güzelim. Gel, gel acımayacak... Dün ikinci aşımı da oldum." ifadeleriyle paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

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'AŞIYI OLMAMAK İÇİN DİRENMENİN MANASI YOK' DEMİŞTİ

Öte yandan Tarkan, geçtiğimiz ay ilk aşısını olmuştu.

Tarkan, "Ne yalan söyleyeyim benim de birçok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı ve kafam karışıktı. Ama görüyorum ki; her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi, şimdi de böyle." diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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