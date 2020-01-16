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  4. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile değil mi? Bomba iddia

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile değil mi? Bomba iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun ikinci bebeklerini kucaklarına alacağı iddia ediliyordu. Daha önce Onur Akay tarafından iddia edilen bu konuyla ilgili şaşırtan bir açıklama geldi.

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile değil mi? Bomba iddia

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, Temmuz 2018'de ilk kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Tarkan'ın yeniden baba olacağı iddia edilmişti. Öyle ki çiftin bebeklerinin cinsiyeti bile magazin gündeminde konuşulmaya başlamıştı. 2. Sayfa programında yer alan iddiaya göre, Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti erkekti.

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Ancak Onur Akay'dan bomba bir iddia geldi! Akay yazısında Tarkan'ın eşinin hamile olup olmadığına dair şunları yazdı:

PINAR TEVETOĞLU HAMİLE DEĞİL Mİ?

"Biliyorsunuz ‘Küçük Tarkan geliyor’ başlıklı bir yazı yazmıştım. Pınar Hanım’ın birinci hamileliğinde Tarkan’ın kızı olacağını öğrendim, duyurduğum ve doğru çıkan o kaynak, geçtiğimiz günlerde ise Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’nun bu sefer erkek çocuk dünyaya getireceğini ve bebeğinin adının Ali Tarkan olacağını söylemişti.

Açıklama gelmeyince ben de çifte çok yakın başka bir kaynağa bu durumu sordum ve hayret verici bir bilgi öğrendim. Pınar Hanım’ın hamile olmadığını söylüyor. Bu dedikoduların bitmesi için artık sıra Tarkan'da ve eşinin hamile olup olmadığını açıklamalı diye düşünüyorum."


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