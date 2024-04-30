MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun son hali sosyal medyada olay oldu! "Gayet doğal kadın"

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun son hali sosyal medyada olay oldu! "Gayet doğal kadın"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.04.2024 10:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megastar Tarkan 2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile hayatını birleştirmişti. Hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Pınar Tevetoğlu'nun son hali gündem oldu. Tevetoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda tercih ettiği seçim kombini de çok konuşulmuştu.

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun son hali sosyal medyada olay oldu! "Gayet doğal kadın"

Tarkan, 2016 yılında beş senedir beraber olduğu Pınar Tevetoğlu ile evlenmişti. Başından beri ilişkilerini, sonra da evliliklerini ve aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel çiftin 2018 yılında Liya isimli bir kızları olmuştu.

SEÇİM KOMBİNİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Pınar Tevetoğlu ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Son olarak oy kullanırken bir fotoğrafı ortaya çıkan genç kadının seçim kombini de çok konuşulmuştu.

TEVETOĞLU999

Tevetoğlu, bu kez son haliyle gündeme geldi. Pınar Tevetoğlu "Tarkan'dan çok güzel albüm geliyor az kaldı" dedi. Ünlü isim "Tarkan çok ilgili baba" diyerek hemen kameralardan uzaklaştı.

Aramızda Kalmasın'ın kameralarına yansıyan ünlü ismin son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

TEVETOĞLU7

"GAYET DOĞAL"

Sosyal medyada Tevetoğlu'nun son haline "Gayet doğal", "Kadının her hali çok güzel", "Bu kadını çok beğeniyorum" gibi yorumlar yapıldı.

TEVETOĞLI88


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! "İçimin yağları eridi"Öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! "İçimin yağları eridi"
Kızını görenler hayran kaldı! "Büyümüş bayağı"Kızını görenler hayran kaldı! "Büyümüş bayağı"
Cinsiyet değiştirmişti! İç çamaşırlı pozlarını paylaştı... "Kadın oldun inandık"Cinsiyet değiştirmişti! İç çamaşırlı pozlarını paylaştı... "Kadın oldun inandık"
Anahtar Kelimeler:
pınar tevetoğlu Tarkan
En Çok Okunan Haberler
Beklenen oldu, bakanlık duyurdu: Tavuk eti ihracatına sınırlama getirildi

Beklenen oldu, bakanlık duyurdu: Tavuk eti ihracatına sınırlama getirildi

Erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktılar! Milli Eğitim harekete geçti: Hepsi için soruşturma başlatıldı

Erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktılar! Milli Eğitim harekete geçti: Hepsi için soruşturma başlatıldı

Murat Kurum geri mi dönüyor?

Murat Kurum geri mi dönüyor?

13 dönümlük arsada yaşıyor! Doğanın içinde 1+0 evi dikkat çekti

13 dönümlük arsada yaşıyor! Doğanın içinde 1+0 evi dikkat çekti

Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

Fuhuşta yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı

Fuhuşta yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.