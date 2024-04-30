Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun son hali sosyal medyada olay oldu! "Gayet doğal kadın"

Tarkan, 2016 yılında beş senedir beraber olduğu Pınar Tevetoğlu ile evlenmişti. Başından beri ilişkilerini, sonra da evliliklerini ve aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel çiftin 2018 yılında Liya isimli bir kızları olmuştu.

SEÇİM KOMBİNİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Pınar Tevetoğlu ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Son olarak oy kullanırken bir fotoğrafı ortaya çıkan genç kadının seçim kombini de çok konuşulmuştu.

Tevetoğlu, bu kez son haliyle gündeme geldi. Pınar Tevetoğlu "Tarkan'dan çok güzel albüm geliyor az kaldı" dedi. Ünlü isim "Tarkan çok ilgili baba" diyerek hemen kameralardan uzaklaştı.

Aramızda Kalmasın'ın kameralarına yansıyan ünlü ismin son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

"GAYET DOĞAL"

Sosyal medyada Tevetoğlu'nun son haline "Gayet doğal", "Kadının her hali çok güzel", "Bu kadını çok beğeniyorum" gibi yorumlar yapıldı.







