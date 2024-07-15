Tarkan kızı Liya ve eşini paylaştı! "Bugünlerde duygusalım..."

Pınar Dilek ile 2016'da evlenen Tarkan 2018'de de baba olmuştu. Kızı Liya'yı gözlerden uzak büyüten Tarkan duygusal bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı kızı Liya ve eşi Pınar ile fotoğraflarını paylaştı ve kızının 6'ncı yaş gününü kutladı.

Tarkan paylaşımına "Canım ve canımdan öte canım. 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bugünlerde duygusalım anlayacağınız" notunu düştü.

"O ANLAR BİR DAHA GERİ GELMEYECEK"

Ünlü şarkıcı sözlerine "Sevgili Ebeveynler, çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin" diyerek tamamladı.



