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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan formda fiziğiyle dikkat çekti! Son hali "Nereden nereye" dedirtti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.07.2024 07:33
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Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuk kariyerine kenara bırakarak lüks bir yaşam süren Yasemin Özilhan Bodrum tatilinde görüntülendi. Formda görünümüyle dikkat çeken Özilhan'ın değişimine de yorumları gecikmedi.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan formda fiziğiyle dikkat çekti! Son hali "Nereden nereye" dedirtti

Herkes onu Doktorlar dizisiyle tanıdı. Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyetede lüks bir hayat yaşıyor.

Gerek verdiği tarifler gerek giydiği kıyafetler olsun her zaman gündeme gelen güzel isim 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Yasemin Özilhan uzun süredir ekranlardan da uzakta.

Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, Bodrum tatilinde görüntülendi. Aramızda Kalmasın kameralarına yakalanan Özilhan, haftanın 5 günü spor yapıyor ve formda fiziğiyle dikkat çekti.

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Yıllara meydan okuyan Yasemin Özilhan değişimiyle de gündeme geldi.

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Yasemin Özilhan'ın son halini görenler "Bu kim?", "Kadın kendine bakıyor", "Vala nereden nereye kadın çok şanslı", "Yüzüyle çok oynuyor", "Güzel kadın" yorumlar yaptı.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan
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