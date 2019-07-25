MAGAZİN

Tarkan, kızının birinci yaş gününden fotoğraf paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 19:54 | Son Güncelleme

Tarkan, kızı Liya'nın Almanya'da kutladıkları birinci yaş gününden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Tarkan, kızının birinci yaş gününden fotoğraf paylaştı!

Tarkan’ın kızı Liya bir yaşına girdi. Ünlü sanatçı da Almanya’da kutladıkları kızının birinci yaş gününü, sosyal medyada yayınladı.

Tarkan, kızı Liya’nın fotoğraflarını “Bugünün tbt'si Liya'mızın ilk doğum gününden olsun dedim” notuyla paylaştı.


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Tarkan instagram liya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah bir ömür boyu mutlu etsin, inşAllah
Allah herkese Tarkan gibi bana nasip etsin, ömrü billah sırtı yere gelmez...
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