Tarkan, kızının birinci yaş gününden fotoğraf paylaştı!

Tarkan\u2019\u0131n k\u0131z\u0131 Liya bir ya\u015f\u0131na girdi. \u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 da Almanya\u2019da kutlad\u0131klar\u0131 k\u0131z\u0131n\u0131n birinci ya\u015f g\u00fcn\u00fcn\u00fc, sosyal medyada yay\u0131nlad\u0131. \nTarkan, k\u0131z\u0131 Liya\u2019n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u201cBug\u00fcn\u00fcn tbt'si Liya'm\u0131z\u0131n ilk do\u011fum g\u00fcn\u00fcnden olsun dedim\u201d notuyla payla\u015ft\u0131.\n Bu g\u00f6nderiyi Instagram'da g\u00f6r Bug\u00fcn\u00fcn tbt\u2019si Liya\u2019m\u0131z\u0131n ilk do\u011fum g\u00fcn\u00fcnden olsun dedim :)???????????????? #tbt Tarkan (@tarkan)'in payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir g\u00f6nderi (25 Tem, 2019, 7:11\u00f6\u00f6 PDT) \nHayat\u0131n\u0131z\u0131n en \u00f6nemli tercihini yapmadan \u00f6nce bilmeniz gerekenlerP\u0131nar Altu\u011f ile Ya\u011fmur Atacan'\u0131n tavla keyfi!Olay do\u011fum g\u00fcn\u00fc! K\u0131yafetinin fiyat\u0131 dudak u\u00e7uklatt\u0131
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