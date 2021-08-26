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Tarkan, koronavirüs aşısı yaptırdı! "Geç oldu temiz oldu"

26.08.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tarkan, koronavirüs aşısı yaptırdı ve hayranlarına seslendi. Tarkan, "Geç oldu temiz oldu. Salgınla baş etmenin aşıdan başka yolu yok, aşılarımızı olalım." dedi.

Tarkan, koronavirüs aşısı yaptırdı! "Geç oldu temiz oldu"

Tarkan uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Salgının ardından tüm yeni projelerini erteleyen Tarkan koronavirüs aşısını da yaptırdı. Aşıyla ilgili zamanında tereddütleri de olduğunu belirten ünlü sanatçı, hayranlarına seslendi.

"AŞI OLMAMAK İÇİN DİRENMENİN MANASI YOK"

Aşı olduğu anı Instagram'dan paylaşan Tarkan, "Geç oldu temiz oldu. Ne yalan söyliyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşı olmamak için direnmenin manası yok." dedi.

"BU SALGINLA BAŞ ETMENİN AŞIDAN BAŞKA YOLU YOK"

Sözlerine devam eden şarkıcı, "Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım" diyerek, sevenlerine aşı olma çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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