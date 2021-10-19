Tarkan müjdeyi duyurmuştu! Türkiye'ye gelme sebebi belli oldu

Koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte uzun süredir Almanya'da yaşıyor. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'ye gelmeyen Tarkan, gözlerden uzak sakin bir yaşamı tercih etmişti.

Hayranlarının ısrarlarına daha fazla dayanamayan Tarkan, sürpriz bir karar aldı. Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda yeni projelerinin müjdesini verdi.

Konser dizisine başlaması beklenen Tarkan'ın yeni projesi ortaya çıktı.

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Online alış-veriş sitesinin reklam yüzü olan Megastar,yaptığı işbirliği hakkında, "Türkiye’nin en sevilen ve kendi sektörünün en başarılı markası. Bu topraklardan doğan ve kısa sürede yurt dışına uzanan heyecan verici bir başarı öyküsü var. Büyürken ülkesine de faydalı olmaya çalışan, sosyal duyarlılıkları yüksek bir marka olmasını da ayrıca önemsiyor ve takdir ediyorum. Kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesinden sanata, ülkemizde her alanda pozitif bir etki yaratıyor. Yolumuz bu noktalarda birbiriyle kesiştiği için heyecanlıyım çünkü biliyorum bu iş birliğiyle tüm Türkiye’nin kalbine dokunacağız." dedi.





