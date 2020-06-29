Tarkan, Türkan Şoray'ın doğum gününü kutladı

Türkan Şoray'ın yeni yaşını tebrik eden Tarkan, yazdığı satırlara Türk sinemasının 'Sultan'ından yanıt aldı.

Türkan Şoray’la birlikte görüldüğü bir kare üzerinden onun yeni yaşını kutlayan Tarkan şunları yazdı: “Daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim sultanım… Sen iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz”

Tarkan’ın bu doğum günü jestini karşılıksız bırakmayan 75. yaşındaki Şoray, şu satırlarla başarılı şarkıcıya teşekkür etti: “Canım Tarkan, benim de seni çok sevdiğimi biliyorsun, doğum günümü kutlaman beni nasıl mutlu etti anlatamam…Seni ilk gördüğümde mütevaziliğin, binlerce ışık saçan gözlerinden sıcak kanlılığından etkilendim ve seni çok sevdim, zaten dünya seni seviyor sen bizim gururumuzsun…Teşekkür ediyor, çok öpüyorum”





